互联网宝宝收益回落 本周“破3”？

元旦过后，市场资金最紧张的节点也随之过去。随着年初资金面的放松，理财市场的收益都停止上涨，甚至掉头下降。融360监测的数据显示，上周银行理财产品平均预期年化收益率为4.40%，与前一周持平，78只互联网宝宝产品的平均七日年化收益率为3.02%，比前一周大幅下降。专家指出，1月15日央行全面降准即将实施，市场资金将更趋宽松，理财收益还会回落。
一年期以上理财产品收益高
数据显示，上周（1月4日-1月10日）银行理财产品发行量共2491款，平均预期年化收益率为4.40%，与前一周持平；平均期限为178天，环比拉长了6天。
从产品期限来看，上周3个月以内产品495款，平均预期收益率为4.25%；3-6个月产品1007款，平均预期收益率为4.38%；6-12个月产品882款，平均预期收益率为4.46%；12个月以上产品88款，平均预期收益率为4.76%。
融360理财分析师刘银平指出，一年期以内产品收益差别不大，但一年期以上产品收益优势非常明显。不过目前大部分银行理财产品不支持提前转让或赎回，流动性较差，所以投资者在购买一年期以上产品时，应确保自己在理财期间不会动用这笔资金。
从不同收益类型来看，上周保证收益类产品160款，平均预期收益率为4.18%；保本浮动收益类产品480款，平均预期收益率为3.98%；非保本浮动收益类产品1712款，平均预期收益率为4.55%；此外有139款产品未披露预期收益率。保本理财发行量共640款，占比为27.21%，较前一周下降了1.34个百分点，近半年来保本理财占比变化不大。
结构性存款收益明显上升
据融360不完全统计，上周结构性存款发行量148款，较前一周增加了66款，元旦过后数量增加；平均预期最高收益率为4.24%，较前一周上升了0.14个百分点，其中人民币结构性存款平均预期最高收益率是4.32%，较前一周上升了0.07个百分点。
刘银平指出，虽然理财收益走势平稳，但是近期结构性存款收益率却明显上升，可见银行拉存款任务仍然较重。不过需要提醒的是，部分结构性存款收益上限在5%以上，甚至高达10%，这种情况下投资者一定要仔细查看产品的说明书，搞清楚产品的收益规则和达到收益上限的概率。
“银行理财收益率在去年12月底出现了一波小的‘翘尾’效应，但是元旦过后很快回落，央行全面降准即将实施，意味着整体流动性宽松的趋势不改，接下来银行理财收益率会小幅走低。”展望未来银行理财收益的走势，刘银平如此预测。
互联网宝宝收益大幅回落
融360监测的数据显示，上周78只互联网宝宝产品的平均七日年化收益率为3.02%，较前一周大幅下降0.23个百分点。
上周银行系宝宝平均七日年化收益率为3.21%，位居首位；第三方支付系宝宝平均七日年化收益率为3.08%，排名第二；基金系宝宝平均七日年化收益率为2.88%，排名第三；代销系宝宝平均七日年化收益率为2.78%，长期处于垫底位置。从万份收益来看，银行系和第三方支付系宝宝的平均每天万份收益在0.8元以上，基金系和代销系在0.8元以下。
支招
选择“宝宝”时应纵向比较收益率
融360对上周收益排名前十的互联网宝宝进行收益排名，数据显示，民生银行的民生如意宝、腾讯的理财通余额+、微信的零钱通1月10日七日年化收益率为4.66%，并列第一，三只宝宝对接的均为华夏财富宝货币A。
不过该货币基金1月7日-8日连续两天万份收益飙升至1.8元以上，拉升了产品的七日年化收益率，目前其万份收益已经回落，最新为0.8212元，预计本周七日年化收益率也会回落。
融360理财分析师刘银平指出，元旦过后流动性趋于宽松，市场利率下降是大势所趋，且1月15日开始央行全面降准，连续三周收益位于3%以上之后，预计本周互联网宝宝收益率很有可能再次“破3”。刘银平建议大家在选择宝宝产品的时候可以综合考察产品近3个月、6个月、1年的收益率。
文/本报记者 程婕 统筹编辑 余美英
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