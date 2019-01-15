原标题：今年北京GDP预期增长6%-6.5%

政府工作报告原文：全市经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6%-6.5%；一般公共预算收入增长4%；居民消费价格涨幅控制在3.5%以内；城镇调查失业率控制在5%以内；全市居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步；万元地区生产总值能耗、二氧化碳排放分别下降2.5%和2.6%左右，万元地区生产总值水耗下降3%左右，生态环境进一步改善。

发展报告原文：按照“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，坚定不移推进供给侧结构性改革，加快推动首都发展、减量发展、创新发展、高质量发展和以人民为中心的发展。

解读：“2018年北京GDP预计比上年增长6.6%左右。”昨天上午，北京市第十五届人民代表大会第二次会议开幕，北京市市长陈吉宁作政府工作报告。去年，在经济下行压力、外部环境复杂严峻的背景下，北京交出了一份来之不易的“首都发展成绩单”。今年，北京GDP增速预期目标安排在6%-6.5%之间，继续在由“聚集资源求增长”转向“疏解功能谋发展”的道路上迈进，减量发展、高质量发展，仍是首都发展的核心关键词。

2018年经济增速6.6%左右

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是全面实施新一版北京城市总体规划的第一年。在积极应对“稳中有变、变中有忧”的总体发展形势下，本市主要经济指标始终保持在合理区间，预计全年GDP超过3万亿元，增长6.6%左右，高于年初预期目标。

“这个增速，好于预期，也高于年初设定的目标。在整体经济形势的压力下，能保持增速平稳，非常不容易。”市发改委相关负责人分析说。

昨天的政府工作报告和提交大会审议的发展报告显示，2018年北京一般公共预算收入5783.8亿元，增长6.5%；全市居民人均可支配收入实际增长6.3%左右、与经济增长基本同步，城镇调查失业率控制在4.5%左右；万元地区生产总值能耗、水耗分别下降3.5%左右和3%以上；细颗粒物年均浓度下降到51微克/立方米。

“减量发展成效显现，高质量发展开局良好。”这是对于去年北京经济社会发展形势的高度概括。2018年，新一版北京城市总体规划全面实施，规模以上高技术制造业增加值实现两位数增长，规模以上文化产业收入达到1亿元，金融、科技、信息等优势服务业对经济增长贡献率合计达60%左右。

今年GDP预期增长6%-6.5%

昨天，陈吉宁在作政府工作报告时，对今年北京各项发展任务作出安排。按照目标，今年GDP预期增长6%-6.5%。

“外部环境更加复杂，发展的不确定性也更加凸显，人口、资源、环境等长期性、结构性问题依然存在，经济下行压力有所加大，企业经营仍面临不小困境……”据市发改委相关负责人解析，在首都发展战略机遇期，今年将经济增速目标安排在6%-6.5%之间，体现出北京经济将在可控区间内运行的“韧性”。

据该负责人解析，这一增速安排，一方面在于和去年经济增长有机衔接，继续保持北京经济在可控区间内运行；另一方面，则是考虑到在经济下行压力增大的背景下，为北京的环境治理、功能疏解、结构调整，预留更大的空间。

减量发展、高质量发展仍是关键词

纵观长达34页的政府工作报告，“减量发展”“高质量发展”仍将是2019年北京发展的核心关键词。围绕落实城市总体规划，继续统筹推进疏解整治提升专项行动；推动更高水平开放，努力打造高质量发展的北京样板……这些，都是今年主要任务。

减量发展方面，今年北京将制定城乡建设用地减量实施方案，全年减量30平方公里以上。此外，还将纵深推进疏解整治促提升专项行动，包括再退出300家以上一般制造业企业，疏解提升市场和物流中心66家；按照“场清地净”标准拆违腾退土地4000公顷；调整优化公共服务资源空间布局，推动中心城区功能有序疏解，基本完成同仁医院亦庄院区扩建，开工建设北京口腔医院迁建等项目，持续推进北京信息科技大学等5所高校新校区建设，加快推动北京中医药大学等9所中央高校入驻沙河、良乡大学城等。

此外，今年本市还将出台高质量发展实施方案。这一方案将充分发挥消费基础作用和投资关键作用，推进本市制造业与现代服务业深度融合，推动首都经济在高质量发展上走在全国前列。

在推动消费升级方面，今年将制定便民店建设提升三年行动计划，激发年轻群体的时尚消费，推进传统商圈改造升级，打造国际化、富有活力的夜间经济；鼓励全球新品在北京首发、开设首店，支持实体书店、书屋发展，引入若干顶尖演艺项目等一系列举措。

除了消费升级，加快实体经济的提质增效、大力发展现代服务业，都将是实现北京高质量发展的重要任务，具体措施包括制定实施制造业高质量发展规划，避免制造业比重过快下降；推动人工智能、大数据等信息技术和制造业深度融合；落实5G产业发展行动方案；建设“无人机小镇”，加大千亿级航母企业培育；推进北京金融科技与专业服务创新示范区、丰台丽泽金融商务区、石景山银行业保险产业园的建设等。

在减量发展、高质量发展的背景下，继续改善营商环境，为民营企业更好地服务，也必然是今年重要的经济主题。据悉，今年北京还将制定实施“9+N”政策2.0版，在纳税等领域再推出一批务实管用的改革举措。为支持民营经济，今年将出台促进民营经济健康发展意见，并出台改善小微企业融资环境的具体政策举措，除了用好纾困“资金池”之外，还将设立规模超过100亿元的市级融资担保基金。文/本报记者 林艳

今年北京财政收入增速安排4% 下调2.5个百分点

本报讯（记者 林艳）“2019年政府的钱怎么花？”昨天上午北京“两会”提请审查的2019年预算报告提出，今年北京财政收入目标增速4%，预计突破6000亿元大关。本市将推动更大规模减税降费政策，政府收紧过日子，财政支出主要用于全力保障国家重大战略、重点活动、全市重点工作、服务和改善民生等项目。

根据预算报告，2019年全市一般公共预算收入预期6015.0亿元，增长4.0%。北京青年报记者注意到，在今年多项经济指标的安排中，有一项核心指标作出了较大的调整，即“一般公共预算收入预期增长4%”。纵观北京多年来的经济数据，财政收入增速始终未低于GDP增速，去年也基本处于持平状态，今年这一增速降至4%，下调了整整2.5个百分点。缘何作出如此大的调整？用相关负责人的话来说，这体现出了“政府过紧日子”的勇气和决心。

今年将落实中央更大规模减税降费，支持民营发展，为企业的经营成本预留更大的空间。相关负责人表示，“放水养鱼、为企业让利”的财政调整，也是中央思想的体现，“在今年北京还有很多项目要办、民生刚性需求也需进一步保障的前提下，还是要把财政收入下调，这也体现了对营商环境、对企业发展的足够重视。”

“保持稳定的经济增长，是北京发展的基本‘底线’。”市发改委相关负责人表示，功能疏解、区域整治为转型升级积累了更大的空间，以及金融、信息、科技等服务业的壮大、营商环境改革的突破性进展等，都将为北京的经济提振信心。

“三公”经费支出方面，今年也将延续下降趋势。预算报告指出，2019年市级党政机关、事业单位的“三公”经费财政拨款支出预算安排7.9亿元，较2018年预算下降2%，其中，因公出国（境）费安排1.5亿元；公务接待费0.3亿元；公务用车购置及运行维护费6.1亿元（其中，购置费1.4亿元、运行维护费4.7亿元）。

数读

生态

2018年GDP超过3万亿元，增长6.6%左右

2018年PM2.5年均浓度下降到51微克/立方米

2018年密云水库蓄水总量超过25亿立方米

2018年全市平原区地下水位回升近2米

2018年新增城市绿地600公顷

疏整促

2018年拆违腾退土地6828公顷

2018年疏解提升市场和物流中心204个

2018年疏解退出一般制造业企业656家

2018年腾退土地实现还绿1683公顷

2019年拆违腾退土地4000公顷

2019年完成1600公顷拆后土地还绿

改革

2018年推出117项改革举措

2018年精简市级党政机构17个

2018年开办企业时间压缩至5天

2019年狠抓“9+N”政策2.0版落地

2019年70%的事项“一窗”分类受理

2019年培育100家连锁品牌企业

民生

2018年首批6019人实现积分落户

2019年新增学前教育学位3万个

2019年建设筹集租赁住房5万套（间）、

政策性产权住房6万套，完成棚户区改造1.15万户

2019年轨道交通运营总里程达到699.3公里

2019年建设提升基本便民网点1000个

亮点

鼓励商超延时打造“夜间经济”

政府工作报告原文：出台繁荣夜间经济促消费政策，鼓励重点街区及商场、超市、便利店适当延长营业时间。

解读：研究出台全市繁荣夜间经济促消费政策已经成为北京市商务局2019年的工作重点之一。为了“点亮”京城夜经济，北京市商务局将支持建设24小时便利店，鼓励有条件的商场、超市、便利店适当延长营业时间，深入推进“深夜食堂”。

夜间经济（night-time economy），最早是20世纪70年代英国为改善城市中心区夜晚空巢现象提出的经济学名词。学界的共识是，夜间经济是现代城市业态之一，指从当日下午6点到次日凌晨6点所包含的经济文化活动，其业态囊括了晚间购物、餐饮、旅游、娱乐、学习、影视、休闲等。

2018年5月，北京市商务局发布《支持“深夜食堂”特色餐饮发展项目申报指南》，支持建设“深夜食堂”特色餐饮街区和特色商圈，为市民夜间餐饮消费提供便利。在支持标准上，每个深夜食堂特色餐饮街区最高支持不超过500万元，每个深夜食堂特色商圈最高支持不超过300万元，每个深夜食堂特色餐厅最高支持不超过10万元。

“夜间服务不仅是延长了经营时间，更是把消费者黏住了”，北京市商务局局长闫立刚透露，2019年市商务局将会进一步通过政府的努力激发市场活力，提高消费便利化水平，也会研究出台多项全市繁荣夜间经济的促消费政策。

文/本报记者 李佳 图片制作/沙楠

本市成立“金融街服务局”

政府工作报告原文：设立金融街服务局，推进西城和海淀共建金融科技与专业服务创新示范区。

解读：去年5月29日，经市政府批准设立，由市政府派出、委托西城区政府代为管理的金融街服务局正式成立。与此同时，综合考虑区位等优势，西城区和海淀区在北展地区打造金融科技与专业服务创新示范区。

西城区相关负责人介绍，金融街服务局主要承担金融街区域的综合服务职能，整合各方资源，优化资源配置，全面提升政府服务水平，以巩固金融街“一带一路”建设先行区地位。今年，金融街还将与白塔寺、西单、什刹海等周边区域联动发展，不断完善金融街商务、生活、文化等服务配套。

金融科技与专业服务创新示范区将着力推进专业服务创新，支持专业服务机构应用人工智能、大数据、云计算等新技术创新服务方式，丰富专业服务内容。中移动金融科技等15家金融科技企业和专业服务机构已落户示范区。其中，西城区北展地区（原“动批”腾退楼宇）约30万平方米的空间被纳入示范区的核心区，重点布局监管科技、金融科技、风险管理、金融安全和支撑金融科技的创新型专业服务。文/本报记者 李天际

(责编：仝宗莉、杨曦)