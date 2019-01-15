原标题：去年贸易顺差2.33万亿 收窄18.3%

本报讯（记者 李岩）北京青年报记者获悉，从昨天开始，国务院新闻办开启了介绍2018年全年经济数据的发布会系列。 1月14日上午“打头阵”的发布会，国新办邀请到的是海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文，其介绍了2018年全年我国的进出口贸易情况。

会上披露的数据显示，2018年我国外贸进出口总值30.51万亿元人民币，比2017年增长9.7%。其中，出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增长12.9%；贸易顺差2.33万亿元，收窄18.3%。对此，李魁文评价称：“我国进出口规模创历史新高，有望继续保持全球货物贸易第一大国地位。”

在分析去年进出口贸易的特点时，李魁文表示，去年民营企业进出口增长，比重提升。2018年我国民营企业进出口12.1万亿元，增长12.9%，占我国进出口总值的39.7%。

李魁文介绍称，2018年我国对美国进出口4.18万亿元人民币，同比增长5.7%。其中，对美出口3.16万亿元，增长8.6%；自美进口1.02万亿元，下降2.3%；贸易顺差2.14万亿元，扩大14.7%。此外北青报记者注意到，中国对美贸易顺差的扩大，是在整体顺差收窄的大背景下取得的。“2018年中美贸易顺差有所扩大，我们认为，这是中美处在不同的发展阶段，是双边经济互补性的一种体现。”李魁文表示，去年我国进口大豆8803万吨，减少7.9%。

同时，李魁文将2019年我国外贸的最大隐忧定义为：外部环境复杂严峻，不确定、不稳定因素依然较多，一些国家保护主义、单边主义抬头，世界经济增长可能有所放缓，跨国贸易和投资可能受到拖累，“2019年中国外贸增长速度可能有所放缓。”

除了美国外，李魁文介绍称其他主要贸易伙伴进出口额同样全面增长。“2018年，我国对前三大贸易伙伴欧盟、美国和东盟进出口分别增长7.9%、5.7%和11.2%，三者合计占我国进出口总值的41.2%。”

北青报记者注意到，去年12月初跨境电商政策进一步明确，税目范围扩大、个人交易限值额度扩大，这无疑将对跨境电商零售进出口数据产生影响。

对此李魁文透露，跨境电商一直是海关监管的重要领域。《电子商务法》2019年1月1日正式实施，这为跨境电子商务海关监管、保护消费者权益和知识产权等方面提供了法律支持。其中，海关总署积极配合商务部研究制定了过渡期后跨境电商新的监管总体方案。

会上披露，2018年通过海关跨境电子商务管理平台零售进出口商品总额1347亿元，增长50%，其中出口561.2亿元，增长67%，进口785.8亿元，增长39.8%。李魁文同时表示，下一步海关总署将对跨境电子商务零售进口和出口的信息化系统进一步完善，实现对税收管理、额度控制、申报管理等功能的优化升级。

(责编：仝宗莉、杨曦)