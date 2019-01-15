原标题：一周休假两天半 离我们有多远

近日，河北省政府办公厅印发《河北省关于完善促进消费体制机制实施方案（2019-2020年）》，其中提到：将要落实带薪休假制度，鼓励错峰休假和弹性作息，在有条件的地区探索实施周五下午加周末的“2.5天小长假”政策措施。

消息公布后引发网友热议：河北人有望实现一周休息2.5天？医院、学校、公安局等单位都可以实现吗？全国其他地方是否有先例？

北京青年报记者了解到，不仅是河北省，近两年，包括江西、贵州、重庆、甘肃、陕西、福建、浙江和广东等10余个省份均出台意见，明确提出鼓励有条件的地方和单位实行新的休假模式。各地“一周2.5天休假”的落实情况如何？

担忧

服务部门放假两天半

是否给百姓办事带来不便

近日，河北省政府办公厅印发《河北省关于完善促进消费体制机制实施方案（2019-2020年）》，方案内容涉及消费、住房、健康、教育等多个方面。其中，就旅游领域“如何进一步放宽服务消费领域市场准入”的问题，方案中提出“落实带薪休假制度，鼓励错峰休假和弹性作息，在有条件的地区探索实施周五下午加周末的‘2.5天小长假’政策措施”。

消息曝光后引发网友热议。很多网友对于“2.5天小长假”表示欢迎，但也有网友担心，医院、学校、公安等服务部门，如果执行“2.5天休假”政策是否会给普通人办事带来不便？还有网友担心政策会“流于形式”，坦言目前部分单位“连双休日都难以保证”。还有网友询问：全国其他地区是否有类似政策，能惠及普通企业的职工？

北青报记者了解到，河北推出的这项举措，由河北省人力资源社会保障厅牵头负责。1月14日，该厅宣传中心工作人员介绍，目前正在协调相关部门，制定进一步的“落地”方案。

梳理

2.5天小长假

10余省份具体规定不同

实际上，河北推出的“2.5天小长假”方案并非新政策，其“历史”可以追溯至2015年。

2015年8月，国务院办公厅印发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》，首次直接谈及优化调整休假安排，提出“有条件的地方和单位可根据实际情况，依法优化调整夏季作息安排，为职工周五下午与周末结合外出休闲度假创造有利条件”。这也是“2.5天小长假”第一次出现在国内公众的视野中。

随后，江西、重庆、甘肃、辽宁、安徽、陕西、福建、浙江、广东和湖北等10个省份正式出台意见，明确提出鼓励有条件的地方和单位实行新的休假模式。

2016年4月1日起，山西省晋中市、江西省吉安市开始正式实行2.5天休假模式，这意味着“2.5天小长假”不再是“纸上谈兵”，而是开始落到实处。

但各地的“2.5天小长假”规定的细节各有不同。在执行时间上，吉安市、晋中市两地规定，每年从4月1日至10月31日实行周五下午弹性作息制度，原则上每位工作人员一个月可享有两次周五下午调休安排。

紧随其后，落实“2.5天小长假”的贵州省黔南州，规定每年5月1日至10月31日每周五的下午，由各单位自行安排轮流休假。江西省上饶市则提出，在每年的6月1日至8月31日实行。

具体安排上，各地也有差异。吉安市规定，“周五下午休假时间计入带薪年休假时间”。晋中市则称，在调休安排的基础上，要保证每周五下午不少于一半工作人员在岗。“周五下午休假减少的工作时间，可采取以每周增加2小时工作时间，或将平时加班时间、法定节假日值班轮休时间调剂到星期五下午等方式予以解决，也可以考虑把带薪休假挪过来调剂执行”。

从实施范围来看，吉安市指出，政策适用于吉安市各级党政机关、事业单位，该市范围内的各类企业及中央、省属单位可参照执行。晋中市也明确表示，政策适用于全市党政机关、团体、事业单位，社会组织、企业可比照本办法执行，但“政府窗口服务单位暂不实行”。

2018年10月，国务院办公厅印发《完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020年）》，再次提到：要落实带薪休假制度，鼓励错峰休假和弹性作息。今年1月，河北省公布相关方案，正式加入“落地”“2.5天小长假”的队伍中。

落实

假日规划

把0.5天在年假里扣除

从2015年开始，各地陆续出台意见、方案，鼓励有条件的地方和单位实行“2.5天小长假”，到现在已是第5年，各地的落实情况如何?

昨天下午，北青报记者致电江西省上饶市三清山风景名胜区管理委员会询问此事。工作人员称，自2016年通知发布后，“每年的6、7、8月三个月，（景区管委会）部分部门会执行这个政策。因为正值暑期，很多人选择（和家人）外出”。

工作人员介绍，一周2.5天的休假并非每周多出来0.5天，“这0.5天的休息是从个人的年假里扣除的，比如工龄5-9年的工作人员有5天年假，工龄10-19年的有10天年假，工龄10-19年的有15天年假，那边多0.5天，年假里就少0.5天”。

他还介绍，想要一周休2.5天的工作人员也需要提前申请、报备，而且“并非所有景区工作人员都能享受到这项‘福利’，比如我们管理部门，一直很忙，就没办法落实，但行政部门的工作人员满足条件的就可以申请。他们也反馈说，多出0.5天，能避开周五的出行高峰，挺方便的”。

贵州省黔南州州委宣传部工作人员则回忆称，在其印象里，这项政策（在他所在的单位）到2016年国庆节后就未再落实下去。“政策的出发点肯定是好的，（没继续落实）不是因为别的，是因为工作太忙了。别说一周想多休半天了，我们有的人连自己的年假都休不完，甚至有的人都没法休年假”。

文/本报记者 张雅 统筹编辑/蒋朔

专家建议

“2.5天小长假”加大普及力度

国家行政学院许正中教授表示，周五下午加周末的“2.5天小长假”政策，出发点很好，“充分的休息，可以增加个人的阅历，让身心放松，再次投入工作时效率更高，也更能带动创造力、生产力”。

但许正中教授表示，目前这项政策落实到一线工作人员身上“有难度”，“比如医院、学校、公安部门等服务或公共应急部门可能离不开人”。但他强调，应该适度保证一线工作人员的休息时间。“以医院为例，医生超负荷工作，必然不利于工作的开展。不能让加班成为体制机制，应该研究具体的细节，让政策落到实处，或完善补偿机制”。

此外，就这项政策目前落实的范围以机关事业单位为主的情况，许正中教授表示，随着弹性上班制度、带薪休假制度的日益完善，这一“福利”或应惠及包括企业在内的各行各业。

(责编：仝宗莉、杨曦)