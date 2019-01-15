原标题：医美诊所获客成本高达5000元？

“瘦脸针580元体验价啦！”日前，微博上一则医美广告让胡女士动了心：原价2000元一支的瘦脸针，现在打2.9折，折后价不到600元钱，就能让自己的圆脸变成瓜子脸。然而到了医院她才知道，只打低价瘦脸针不能解决她的面部美化问题，面诊时医生助理当场给出一套综合方案——“瘦脸+除皱+填充”，算下来至少得2万元。

对此医美专业人士提醒，根据人脸咬合肌的情况，只打一针肯定达不到瘦脸效果，“广告上所谓的体验价，只不过是医美商家的获客手段。”

体验

上门为打瘦脸针 医院狂推玻尿酸

在一家微整形医院官网，北京青年报记者以求美者身份进行咨询。整形顾问张小姐说，580元的体验价活动已经结束，现在瘦脸针的优惠价格是599元一支，规格为50个单位，品牌为国产兰州衡力。

据了解，兰州衡力肉毒素价格为每支2000元/50个单位，因此即使该院的“瘦脸优惠针”价格较活动前上浮19元，但给人感觉折扣力度还是很大的。不过当北青报记者想进一步了解情况时，张小姐提出要加微信细聊，“方便的话到医院来面诊，针对不同的情况咱们治疗方式是不一样的。”

胡女士就是这样被另一位整形顾问——陈小姐从线上网页引导到线下医院的。据了解，这家整形医院位于东三环，室内装修像是豪华会所。“我刚才还和她微信联系，陈小姐一直微信问我到哪儿了。”胡女士说，可让她感到奇怪的是，现场接待人员并没有让陈小姐现身，而是拿出一张表格，让胡女士先填写基本信息。不一会儿，胡女士就被领到一间咨询室，医生助理小郑正等待为胡女士面诊。小郑看了看胡女士的脸说：“姐，只打一针瘦脸针肯定效果不明显，看这法令纹、鱼尾纹。”针对胡女士的情况，其给出的建议是“打玻尿酸填充、肉毒素除皱，至少能让您年轻10岁。”

最后一句话让胡女士又动了心，“需要多少钱呢？”于是小郑拿出一张A4纸，在上面给胡女士开了一张“打针目录”，包括580元一支的优惠针在内，胡女士的这套“微整形美容处方”需要花费2万多元。她想找陈小姐问个究竟，但是这位线上整形顾问一直没有露面。

调查

面诊趁机加几项 美容账单成倍涨

在一款平台型的微整形APP上，各家微整形医院、门诊都在做优惠促销活动，打价格战。北青报记者观察发现，他们在报价方式上五花八门，同样的产品每家医院的价格不同，作为外行的消费者很难搞清楚其中的门道。以国产兰州衡力肉毒素为例，艺星医院为580元/50单位；长虹医院的价格为466元/100单位；凯润婷医院为188元/次；美诗沁诊所为399元/100单位；斯悦涵美美容诊所是480元/部位。有的医院公示了限购政策：每人最多预定1件，但很多医院并没有向消费者说清楚优惠瘦脸针的购买使用条件。

据业内人士透露，通常来讲，医美诊所获客成本为每人5000元，这其中包括广告费用、宣传费用等等，188元价格只占诊所获客成本的3.7%，商家怎么可能做赔本买卖呢。不过可以放心的是，188元一次的瘦脸针质量没问题，肯定是正品，但需要让求美者明白的是，这其实是各个医美医院、诊所获客的渠道和手段。

一般来讲，一支原价1980元50单位的瘦脸针，以188元的价格卖给消费者，但是求美者只打一针肯定达不到效果的，需购买第二针，那么这第二针就会恢复原价了。据介绍，医美诊所的推销套路是，用低价美容针吸引目标人群上门，在面诊环节给出套餐方案，这个方案一般因人而异，多种美容针剂、项目趁机加入进来，比如除皱、隆鼻、丰唇等，使消费者美容账单费用成倍上涨。此外还有的诊所推出会员打包服务，就是求美者一次性缴纳一、两万元成为会员，诊所负责该会员全年的面部除皱、瘦脸服务。这样一来，被低价瘦脸针吸引过来的求美者就身不由己成了医院的“回头客”。

据一家医美机构透露，医院注射医疗、美容皮肤科和整形手术三大业务的诊疗人次均逐年上升，以2017年为例，注射医疗人次最多，高达14.68万人次。回头客是主要消费人群，2017年的老客比例为46.71%，已经由2015年的18108人增长至2017年的63796人。

分析

医美需求逐年增 获客决定利润率

据中国整形美容协会统计，从市场需求上看，中国医美行业的市场规模目前已跃居世界第二位，人们对医疗美容的需求每年以10%的比例递增，支撑了我国医疗美容产业每年20%以上的增长速度。

但与此同时，随着医美机构数量增加，市场竞争愈发激烈。目前市场上大部分医美机构都靠铺天盖地的宣传来获得顾客。据一家医美集团统计，推广和营销费用占了机构支出的大头，比如2017年其销售费用为3.05亿元，占同期毛利润比例高达55%。

一位不具名的业内人士告诉北青报记者，各机构为了提高到店率，就会以低价为诱饵吸引顾客上门，大家争相陷入“推广－服务－推广”的循环中。

建议

整形至少3个坑 爱美还要擦亮眼

层出不穷的医美广告让很多爱美的女性都蠢蠢欲动，但医疗美容和平常的美容护肤毕竟有所不同，稍不留神，就有可能掉入医美的陷阱。

整形专家建议，在整形手术前需注意以下三个坑：

首先，一些不正规整容机构，为了推销产品和手术，不评测求美者的整容风险和手术可行性，求美者想做就给做，模糊了对应的“医学美容”和“生活美容”的界限。

其次，弱化“医美”风险。整容手术也是手术，尤其是面部手术，是有着巨大风险的。但不正规的整容机构为了牟利，把动手术当成日常做美容一样推销给患者，让求美者盲目整容。

第三是虚假广告，夸大产品效果。市面上一些“专利治疗方式”“3D隆胸”听起来高大上，但实际上我国只有“专利医疗器械”，治疗方式无法获得专利，那些听起来高级的整容方法很可能是“三无”。

所以，当求美者想要整容时，最好去正规公立医院做风险评估。当决定整容后，选择正规公立医院进行手术才更有保障。

文/本报记者 赵新培

统筹编辑/余美英

(责编：仝宗莉、杨曦)