原标题：北客站办临时身份证明为啥得花20元打印照片？

乘客：这个制证点是在变相乱收费吗？

铁路：按规定必须提供1张纸质照片

走访：机场、客运站办临时身份证明都不要纸质照片

华商报讯（记者 卿荣波 实习生 许栋杨 摄影 邓小卫）补办临时身份证明，必须要提供1张纸质的照片。照片在哪儿拍呢？车站门口，每次拍照20元。

旅客：进站忘带身份证

补办证明时需提供纸质照片

韩女士是渭南人，在西安上班，因为高铁快捷，平时往返西安渭南首选高铁。

1月13日，韩女士在手机上购买了高铁票，办完事后直接去了北客站打算回渭南。到车站时，才想起来忘带身份证了，“服务台让我去窗口补办临时身份证明就行，但在这个窗口，我被告知要补办临时身份证明，必须提供一张纸质版的1寸照片。”

韩女士说，身份证都忘了带，谁会随身携带1寸照片啊？窗口工作人员说，出了售票大厅，就能看见自助拍照设备，现场就能照，“按照指引，我花了20元照了一组9张照片，然后剪下来一张，办理了临时身份证明进站乘车。”

韩女士说，她此前在其他车站也遇到过这种情况，但办理临时身份证明都不需要自己提供照片，也不需要交钱，只需要说出身份证号码即可，“这个制证点是在变相乱收费吗？”

走访：车站门口可现场拍纸质照片

昨日上午，华商报记者前往西安北客站，发现售票大厅有一个专门办理临时身份证明的窗口，排队办理的乘客很多。窗口上张贴有提示，内容为：旅客办理临时身份证明时，请携带1寸照片一张，提供准确的18位身份证号码和姓名，需本人办理。

窗口的工作人员称，门口花20元就可以拍照，这是铁路上的规定，具体要咨询铁路方面。

出了售票大厅，在车站门口，有两个自助式证件照设备，每套照片20元，9张，扫二维码支付，打印时间只需要15秒钟。很多排队拍照的旅客都觉得，临时身份证明的有效期是一天，几乎就是为了进站乘车，“这20元花得太冤了”。

车站外面，还有一个便民照相亭，记者前往询问，一组1寸照片15元，一分钟取照，“6寸的相纸刚好能打9张1寸照片。”

北客站：公安机关数据库提供的是非实时照片

昨日下午，针对“旅客补办临时身份证明需提供照片”一事，北客站回应称，根据中国铁路客户服务中心官方网站中“如何办理乘坐旅客列车临时身份证明”的规定：旅客购票时或购票后、乘车前因有效身份证件未携带、丢失等原因无法出示有效证件时，可以至车站铁路公安制证口办理乘坐旅客列车临时身份证明。办理时，携带一寸照片一张。

2017年12月29日，西安铁路局集团有限公司已在管内各营业站售票厅、候车厅发布了《关于乘坐旅客列车办理临时身份证的条件的公告》向旅客进行公示。

关于快速照相自助设备的事情，北客站称，因公安机关公民信息数据库提供的不是实时照片，而是历史办证时录入照片，部分旅客历史照片与本人实际相貌识别度较差，给实名制验票带来极大风险，存在不法分子冒用他人证件的情况。为便于未携带照片的旅客办理临时身份证明，西安铁路局集团公司协调设备单位在西安北站等14个车站设置了快速自助照相设备，其他车站也正在积极协调过程中。

对此说法，有市民质疑，如果乘客持自己较早办理的身份证，且身份证照片与现在相貌有一些变化时，不知铁路方面咋处理？

专家：索要照片办身份证明是一种倒退

办理临时身份证明，需要1张1寸照片，门口拍摄得花20元，西安北客站是这样规定的，那么，其他的客运枢纽是如何规定的呢？昨日下午，华商报记者对此进行了采访。

西安城东客运站、城南客运站、城北客运站、城西客运站，都是提供身份证号即可办理，不需要照片，不收费。

西安咸阳国际机场，公安值班室开临时登机证明，只需要当事人的身份证号且户籍信息能被公安系统查询到，现场采集照片，不收费。

华商报记者了解到，2017年年底，哈尔滨西站安装启用了临时身份证明制证机，办理者只需要使用屏幕键盘输入身份证号码、机器采集图像后即可在下方出口处取出打印好的临时身份证，整个过程仅需1分钟左右，且不收取任何费用。

陕西省社科院副研究员谢雨锋认为，这不是普通的照相，它跟公共管理和服务紧密相关，所以不能与民争利。现在都是互联网时代了，铁路部门制作临时身份证明还需要纸质照片，这是一种倒退，体现出他们没有一个积极服务的心态。既然有的车站只需打印一张纸，无需收费拍照就能证明乘客的合法身份，北客站等相关部门也应该“从善如流”，尽快接受这个有价值的建议，改进工作，打通为人民服务的最后一公里。

(责编：仝宗莉、杨曦)