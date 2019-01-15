中小企业发展指数平稳  五行业指数有所上升

日前，国家发改委发布的2018年第四季度中小企业发展指数为93.0，与上季度基本持平。从反映企业信心的宏观经济感受指数和综合经营指数来看，宏观经济感受指数为106.3，比上季度上升0.1点；综合经营指数为104.8，与上季度持平，两个指数均高于景气临界值100，表明企业信心有所恢复。此外，工业、建筑业、交通运输、批发零售业、住宿餐饮业5个行业指数较上季度有所上升。
湘财证券研究所宏观研究员盘宇章昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，宏观经济感受指数较上季度回升，说明经济回暖迹象有所显现。
“从指标来看，企业经营者信心有所恢复”，如是金融研究院宏观策略高级研究员葛寿净认为，这源于中央推出众多稳增长和支持中小企业政策，同时经济转型成果2019年或逐步显效。
中资国信资产管理有限公司首席经济学家郑后成昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，按照中央经济工作会议精神，预计2019年基建投资大概率反弹，建筑业指数有望保持平稳上升态势。（本报见习记者 刘伟杰）
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