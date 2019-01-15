原标题：大规模减税敲定尽早实施生效原则 增值税税率下调将提速

近日，国务院常务会议推出了一批针对小微企业的普惠性减税措施。业内预计，接下来，增值税减税将提速。

“2019年增值税改革将在税率简并、进项留抵退税、扩大抵扣范围及海关特殊监管区域增值税政策等方面取得重大进展。”普华永道中国内地及香港间接税服务主管合伙人李军对《证券日报》记者表示。

财政部部长刘昆日前表示，2019年，财政部将按照党中央、国务院决策部署，在全面落实已出台的减税降费政策的同时，抓紧研究更大规模的减税、更为明显的降费。在制定方案时，坚持把握三个原则：一是突出普惠，二是简明易行，三是尽早实施生效。

刘昆表示，“我们还将深化增值税改革，继续推进实质性减税。全面实施修改后的个人所得税法及其实施条例，落实好6项专项附加扣除政策，减轻居民税负。同时，配合相关部门，积极研究制定降低社会保险费率综合方案，进一步减轻企业的社会保险缴费负担。”

增值税是中国目前税收收入占比最大的税种，去年将原适用17%税率的制造业等行业和11%税率的建筑业、交通运输业等行业的税率分别下调1%。

李军表示，税率下调将带来实质性减税效应。2018年5月1日起实施的增值税税率调整，预计去年全年减税超过3000亿元。

“期待在2019年，增值税税率将进一步下调且最终简并至两档税率，以更好地发挥增值税的减税效应和中性效应。”李军认为，增值税税率简并是完善增值税政策，实现税收中性最重要的一环。增值税税率过多、税制过于复杂，会促使企业重新考虑所从事经济行为的内容或形式，从而可能造成扭曲，影响市场对于资源配置发挥的基础性作用，造成效率损失。增值税税率简并符合增值税税收中性的基本原则，有利于进一步发挥市场资源配置作用，助力经济发展。

同时，李军认为，增值税留抵退税常态化，并逐渐向全面留抵退税过渡。2018年6月份出台的文件将留抵退税范围从之前极个别行业扩大至装备制造等先进制造业、研发等现代服务业以及电网企业，对相关行业和纳税人是重大利好。截至2018年9月底，增值税留抵税额已退还金额达1148.5亿元。

李军认为，从增值税的征收原理看，留抵税额仍将长期存在。期待2019年留抵退税政策得以延续，并根据财政的承受能力逐渐扩大留抵退税的范围和规模，实现留抵退税政策常态化，最终实现全面的留抵退税。

此外，李军表示，贷款利息适时纳入进项抵扣范围，进一步贯穿增值税抵扣链条。营业税全面改征增值税后，增值税抵扣链条基本贯通。但是目前企业普遍存在的贷款利息中包含的增值税不得进项抵扣，造成重复征税，增加了企业和最终消费者的负担。随着信息技术在增值税管理中发挥越来越大的作用，贷款利息进项抵扣的操作层面的障碍已逐渐消除。考虑到目前国家实质性减税的政策导向、充分利用财政工具和货币工具推动经济持续增长的需要，可以适时推进贷款利息纳入增值税进项抵扣范围。（本报记者 包兴安）

(责编：朱江、杨曦)