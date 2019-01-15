原标题：苹果手机降价促销 降价难道就好卖？

新年刚开始，曾被业内评为“永不打折”的苹果（Apple）手机就传来降价消息。而且这次降价幅度很大。有消费者称，一向主打高端的苹果手机，如果仅仅依靠降价来获取更多的销量，估计难度较大。

多家经销商年初即打折促销

苹果降价了。上周末即有消息传出，京东、天猫、苏宁、拼多多等多个电商平台宣布下调新款和老款iPhone价格。华商报记者1月14日对比各平台报价发现，根据不同机型的优惠方案包括降价、补贴、换购等方式，优惠幅度从数百元至上千元不等，个别机型达1200元左右。有电商平台还在iPhone报价页面打出了“官网价直降1200元”的促销语。记者还注意到，苹果在2017年推出的iPhone 8在线上渠道的售价已低至不足4000元。

目前苹果官网报价未见松动，官网的限时优惠是此前推出的“折抵换购”活动，即：消费者可以前往附近的AppleStore零售店，把手上的iPhone折抵换购成XS\XR等新机型。而从AppleStore零售店列表看，开设在北京、上海、天津、广州、昆明、济南、青岛、深圳等20余个城市，西部城市中包括成都、重庆和昆明，在西安还没有店面。

有硬件分析人士指出，从苹果对渠道价格的调整看，除了受与高通专利侵权事件影响，也不排除是为了刺激用户购买欲望甚至去库存的销售需求。华商报记者在苹果官网看到，目前Ap-ple授权线上经销商包括三大类：一是京东、亚马逊中国、国美在线、苏宁易购、当当等10家自营平台或自有网站；二是天猫商城、京东商城、苏宁易购、国美、亚马逊和当当网的12个入驻平台销售店，三是交通银行、工商银行、招商银行等12家合作入驻渠道。

苹果线下经销店也出现打折促销动作。华商报记者1月14日从西安城南和曲江两家购物中心内的Apple经销商了解到，与官方定价相比，部分去年新推机型的价格降幅在200元-300元，消费者选择信用卡分期也能享受到一定价格优惠。

以价换量效果有待检验

“不要指望降价了就有更多人买”

去年秋季苹果推出的部分新机型高配版定价突破万元，即便是平民机型也从6000元起步，较高定价无疑让一些想要入手的用户观望。而这次由经销渠道开始降价，最开心的自然是一些果粉了：他们曾经因为价格而望而却步，而现在买新手机的信心更足了。

市民王女士上周六在某电商平台下单购买了一台iPhone X，实际到手价5688元，比她去年底关注时的6299元降了600多元，也算是了却一桩换机心愿，当然，她正在用的那台iPhone 8也“贬值”了。而对于苹果手机的这一轮降价，也有不少消费者表示“淡定”。“现在大家对于手机的消费都逐渐理性，选择苹果有些是消费习惯，如果发现其他手机体验更好也可能会替代。”市民孙先生表示，他觉得苹果手机调价也没什么特别。

“现在卖一台苹果手机的利润大不如前。”西安某手机卖场王姓负责人告诉华商报记者，前些年一台苹果手机的利润能达到10%左右，赚个五六百元不成问题，现在每台利润大概只有100元左右。从当前市场表现来看，去年刚发布的新机型是历年新品中跌价最快的型号。

一位手机代理商表示，近两年苹果新机型产品定价过高，降价后在一定程度上能刺激用户的购买欲望，但是最终效果还有待观察。预计未来还可能会有其他调整动作。

有消费者表示，“降价难道就好卖？高端产品就是高端产品，购买的消费者是一定的，不要指望降价了就有更多的人去买，除非一下子降价一半。现在国产手机那么多，而且质量还都蛮不错，我感觉降价了可能反而还没有以前卖的好。“

降价背后是苹果对产业链利润控制力减弱

四年前，曾有境外计算机杂志负责人用四个字总结苹果管理渠道的定价策略——“永不打折”，并表示苹果通过提供更多额外奖励，鼓励经销商售价不低于苹果建议零售价。也就是说，在iPhone如日中天的时候，苹果宁愿贴钱也不愿意让新品在开年就降价。

“任何一种商品的定价策略都是由市场所决定的。”陕西师范大学国际商学院院长雷宏振表示，早些年当消费者对于iPhone 的期待不能被其他手机所满足的时候，苹果就拥有了绝对的控制权。而在智能手机行业竞争越来越激烈的今天，如果借打折能控制更多渠道，那么像iPhone这样的中高端手机产品降价促销也并不意外。他说，过往iPhone并不是绝不降价，今年引起关注既可能因涉及部分新品，也与苹果公司碰到的一连串挑战有关。

今年初，苹果16年来首次降低了营收预期，从之前预期的890亿-930亿美元降至840亿美元。苹果CEO库克在致投资者的信中表示，iPhone更新换代次数低于预期。iPhone营收低于预期（主要是大中华区的营收低于预期）很大程度上使得苹果的全年营收同比下降。

Wind资讯认为，消费者是决定iPhone降价与否，什么时候降价的关键。降价销售背后，其实是苹果对手机产业链利润的控制减弱了。

5G或带来手机行业新一轮市场洗牌

iPhone一直是苹果公司的主要收入来源，因此iPhone业务的表现也至关重要，去年三季度iPhone业务的营收占苹果营收达59.2%。不过在智能手机市场，iPhone除了要面对华为、小米、VIVO、OPPO等迅速崛起的国产品牌的竞争，也正面临着行业整体增长压力。

据IDC此前发布的报告显示，去年三季度，全球智能手机总出货量为3.552亿台，较上年同期下降了6%，这也是全球智能手机出货量连续第六个季度同比下滑。另据中国通信研究院发布的数据显示，2018年全年，国内手机市场总体出货量4.14亿部，同比下降15.6%；其中4G手机3.91亿部，同比下降15.3%。包括“互联网女皇”米克尔在内的诸多专家都曾表示，全球智能手机市场正处于销量持续降低、整体态势低迷的阶段。

“尽管每家厂商的产品线和营销策略都不相同，但在市场竞争越发激烈的背景下，渠道和终端都必然面临消化和调整。”洪姓行业分析人士告诉记者，如果消费者更新换代需求减弱，那么为了冲业绩冲销量，手机厂商对于渠道的话语权也很可能发生转移。

万联证券西安营业部投顾屈放表示，依靠闭环的生态体系和品牌效应，苹果在高端机领域仍然占有较高市场份额，但作为一家硬件类科技公司来说，未来还将面临产品定价和产品创新的挑战，“而且即将到来的5G也可能成为手机市场新一轮洗牌的契机。” 华商报记者 李程

苹果公司市值从1.1万亿跌至7200亿美元

股神巴菲特三年账面收益一度“赔光”

苹果手机罕见地大幅降价背后，有销量下滑和市场份额减少的竞争压力，也和苹果公司股价和市值的大幅下挫有很大关系。

去年10月份，苹果市值突破1.1万亿美元。从去年底开始，苹果公司股价连续回调，截至美股上周收盘已跌至152.29美元，市值总额也减至7203.02亿美元，接连被微软、亚马逊超过，全球最大的科技公司因此易主。

在2019年头一个交易日，苹果开盘后意外调降上季度营业收入预测，3日股价崩跌10%，90天内下跌了38%，让不少投资人付出了惨痛代价，其中不乏“股神”级人物。

“股神”巴菲特曾说，他乐于见到苹果股价下跌，如此一来他才能逢低加码。苹果2019年初的表现正如他所愿，只不过付出了惨痛代价，让他在账面上一度“赔光”这三年来对苹果不断加码的投资，而今却没有继续购买的消息。

2016年以来巴菲特旗下伯克希尔公司开始买进苹果股票，推估巴菲特买进苹果的成本价为146.02美元。苹果3日崩跌后收142.19美元，若不计股利，苹果已跌破伯克希尔的买进成本。11日收盘，苹果股价为152.29美元。

目前，巴菲特持有苹果股票约2.52亿股，占伯克希尔投资组合25.7%，是巴菲特最大个股投资。如今，苹果市值由2018年10月巅峰1.1万亿美元跌到约7200亿美元，巴菲特持有苹果股票的价值也由约600亿美元减为383.8亿美元。可以说，巴菲特三年的努力基本付诸东流，如果苹果股价继续下跌，亏损的命运也将降临到“股神”的投资生涯中。

苹果下挫，也让人再度质疑巴菲特投资科技股的功力，尽管巴菲特把苹果视为消费类股而非科技股。巴菲特2011年至2018年投资IBM，算是他自己也承认的投资失利。万联证券西安营业部投顾屈放表示，巴菲特几十年来坚持价值投资理念，取得了可观的收益。不过，他也难免在个别股票上短期浮亏。 华商报记者 刘百稳

苹果供应商股价下跌

15家中国公司跌幅超过五成

苹果手机“卖不动了”，受伤的不光是像“股神”巴菲特这样的投资人，还有A股和港股的许多股民也无奈“中枪”。

要知道，苹果手机的几乎所有零部件都来源于供应商，其中很大比例是中国公司。相对于跌幅不足四成的苹果公司股价，其中国地区供应商损失明显放大。其中金龙机电、瑞声科技和蓝思科技近52周分别下跌77.9%、72.46%及67.72%

标点财经研究院日前对苹果产业链主要200家供应商中的123家上市公司股价走势和业绩数据进行了研究。结果显示，截至2018年1月7日，93家供应商过去52周的股价表现呈下跌走势，占上市公司总数比例为75.61%。其中跌幅超过五成的公司数量达24家，跌幅在两成和五成之间的公司数量为42家。市值蒸发比例排名前两位的日本电波工业和中国台湾TPK-KY，过去52周股价下跌幅度则分别为53.99%和42.32%。

苹果200家主要供应商中来自中国企业的数量占比达42.5%，其中在过去52周股价跌幅超过五成的24家供应商中，中国企业的数量为15家，占前者比例计62.5%。

“得苹果订单得天下”的美好时刻似乎一去不返。苹果产业链明星企业瑞声科技和蓝思科技双双在2018年失去了光环效应。前者2018年前三季度归母净利润为27.52亿元，同比下滑21.21%，而后者前三季度11.38亿元的非经常性损益实现了两位数增长，但其扣非净利润却是亏损0.73亿元，同比大幅下滑109.72%。

作为苹果供应商中国上市公司股价跌幅前三名，金龙机电、瑞声科技和蓝思科技三家公司目前市值分别为24.66亿元、495.73亿港元和256.03亿元，较历史市值高点蒸发比例分别为93.39%、77.61%和76.19%。

对此，有评论人士表示，在经济全球化时代，苹果20%的收入来自中国，而苹果产业链上的公司营收波动影响更为广泛，以苹果最大的中国代工厂富士康为例，在去年12月份，富士康的营收下滑了8%，整个2018年的业绩都下降了。应该注意到，去年全球智能手机出货量放缓及手机零部件利润被迫下调，这是市场的整体波动所致。 华商报记者 刘百稳

(责编：仝宗莉、杨曦)