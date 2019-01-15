拔央企头筹 中广核身兼四项国企改革试点

“2018年，中国广核集团（简称中广核）先后被国务院国资委确定为落实董事会职权试点单位、国有资本投资公司试点单位和创建世界一流示范企业，且三家成员公司入选了国企改革‘双百行动’。”在昨日中广核召开的新闻发布会上，中广核新闻发言人黄晓飞表示，中广核是唯一一家同时获得四项改革试点的中央企业，这为中广核日后谋划和推进内部深化改革提供了重要契机，创造了有利条件。
中广核深改办主任、战略计划部总经理方春法表示，国有资本投资公司试点是一项综合性强、覆盖面广的改革试点，目前的初步设想包括以下几个方面：一是坚持“小总部、大产业、强统筹”原则，通过机构、授权等改革进一步强化总部能力。组建若干个总部集约化平台，切实管好资本投向、资本运作、资本回报和资本安全；二是调整优化产业布局结构，进一步做强存量、做优增量、主动减量，推动相关产业向价值链高端环节迈进，加大低效资产处置力度；三是完善经营机制，激发动力活力，形成灵活高效的激励约束机制，逐步实现薪酬待遇与业绩和价值贡献的强关联。
得益于在改革经营发展方面取得的成绩，中广核除了被选为国有资本投资公司试点外，更是成为创建世界一流示范企业试点的10家央企之一，可以说，当下创建世界一流示范企业是开创国企改革发展新局面的重要举措之一。
“事实上，创建世界一流示范企业，也是中广核一直以来追求的战略目标。”方春法表示，中广核将按照国资委“三个领军”、“三个领先”、“三个典范”的标准要求，努力将集团发展成为在国际资源配置中占主导地位、引领全球核电行业技术发展、在全球核电产业发展中具有话语权和影响力的领军企业；成为各项经营指标领先的企业；成为在践行绿色发展理念、履行社会责任、拥有行业内全球知名品牌的企业。
“力争用3年至5年时间，使中广核率先在核电领域成为创新能力强、质量效益优、规模体量大的世界一流企业。”方春法如是说。（本报记者 杜雨萌）
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