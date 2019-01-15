发改委：国内汽、柴油价格每吨均提高105元

人民网北京1月15日电（记者陈孟）据国家发改委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2019年1月14日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨均提高105元。调整后，相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。
此次油价调整为今年国内成品油价格“首调”。此前，国内成品油价格已经连续经历五次下调，本次调整也意味着油价“五连跌”局面的结束。
国家发改委要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12358价格监管平台举报价格违法行为。
国家发改委表示，正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。
附：各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格
(图表来自国家发改委官网)
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