原标题：11号线西段新机场线北延将开工

原标题：11号线西段新机场线北延将开工

市人大代表询问、政协委员咨询活动昨晚举行。本报记者 程功摄

昨晚7点，北京会议中心会议楼内灯火通明，熙来攘往，北京市十五届人大二次会议开幕前的人大代表询问、政协委员咨询活动举行。市人大常委会相关部门、市高级人民法院、市人民检察院以及市政府各委办局，现场“摆摊”设点儿，为带着问题前来的代表、委员们答疑解惑。

值得关注的是，去年11月，北京市委、市政府30个新设机构分两批挂牌成立。昨晚，参加政务问询的40个市政府委办局中，超过半数是这一轮机构改革后重新组建成立的机构，包括市科委、市经济和信息化局、市市场监督管理局、市生态环境局等。昨晚的市人大代表询问、政协委员咨询活动，也是北京新设机构的首次“集体亮相”。

市重大办、市规自委

平谷线拟在燕郊一分为二

昨天的市人大代表询问、政协委员咨询活动上，市重大办、市规自委负责人透露，今年本市将新开工地铁11号线西段和新机场线北延线，新开通7号线东延、八通线南延和新机场线一期。此外，平谷线也于日前调整了规划，拟在燕郊分为两支，支线可连接城市副中心。

市重大项目办副主任门扬介绍，今年还将新开工两条线路：即地铁11号线西段和新机场线北延线。11号线是一条东西向交通动脉，从金安桥出发，途经首钢、衙门口、莲花桥、北京西站，到达洋桥后再一直向东。今年开建的是服务于冬奥设施的西段，连接首钢和金安桥，并在金安桥站与现有的S1线和6号线实现换乘。新机场线北延线，从目前的新机场线草桥站向北延伸至丽泽商务区，在丽泽商务区设置航空服务楼，并与地铁14号线、建设中16号线实现换乘。

此外，如果条件具备的话，13号线拆分工程也力争在今年实现开工。

门扬表示，今年，7号线东延、八通线南延、新机场线一期3条地铁新线将启动试运营，届时地铁运营总里程也将增长至699.3公里。

其中，7号线东延和八通线南延都是服务城市副中心区域的线路，两条线路将在环球影城站“握手”，共同构建中心城区到城市副中心间的快速交通联系走廊。

除此之外，城市副中心还将通过地铁加强与其他新城的联系。市规自委副主任周楠森透露，原本属于远期规划中的S6线，经过重新规划后，变成了一条区域快线，从怀柔、顺义达到城市副中心后，再往南抵达亦庄和大兴黄村。

另外，明年即将开工的平谷线，也于日前完成了规划调整。周楠森介绍，按照原规划，平谷线起自平谷区，经过河北省三河市至北京徐辛庄地区。调整之后，平谷线在进入燕郊后将拆分为两支，一条支线接入城市副中心枢纽站，一条主线到达东坝地区。本报记者 赵莹莹

(责编：赵爽、仝宗莉)