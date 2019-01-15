原标题：“遛娃神器”稳定性合格率为零，也配当“爆品”？

当下，很多年轻父母都会购买辅助带娃工具，网红“遛娃神器”——便携式婴儿推车就是其中一种。

可据央视新闻报道，这种受年轻父母追捧的“遛娃神器”存在诸多问题。按照风险等级确定从严的原则，检测人员发现“遛娃神器”产品的9个监测项目中有4个项目被评为非常严重风险、4个项目被评为严重风险。采集的35家企业生产的50个批次样品，稳定性项目均不符合国标要求，稳定性项目的检验合格率为零。

这样的检测结果，想必挺伤许多家长的心：他们购买这样一款“遛娃神器”，本是为了图自己带娃时省事，或者方便父母带孩子，方便且安全是其基本诉求。可这所谓的“遛娃神器”却连基本的安全都没有保障。

根据媒体的调查，“遛娃神器”的生产门槛不高，加工程序简单，有些甚至连生产图纸都没有。

在很多人看来，越是“网红”“爆品”越得注重质量，因为销量会形成“质量锁定”——如果不注重质量，销量越大问题会爆发得越多，“关门大吉”的风险就可能被抬高，这就是产品生产的基本逻辑。

也因此，我们看到很多消费品的合格率要求都很高，别说合格率为零，就算是千分之一、万分之一的不合格率，放在千万甚至上亿的销量面前，事故的发生概率都不小，厂家商家都可能因此承担起沉重代价。

有些厂家商家认为“遛娃神器”没有行业标准。即便这样，儿童推车和儿童玩具也是有起码的质量技术规范的，厂家也该参照这些标准来生产。因为保障婴童的安全和健康是底线性的要求。

可以佐证的是，不管是检测人员、还是医学专家，抑或是法律专家，对“遛娃神器”的产品质量和安全认定，都参照了儿童推车和儿童玩具，质量监督管理部门也是。没行业标准显然不是开脱理由：再怎么说，也不能没安全底线。

值得注意的是，除了稳定性合格率为零之外，“遛娃神器”的手把套、坐椅软包材料问题也不小。对50批次样品中的增塑剂残留检测，有近一半的样品中都检出增塑剂残留超出限量值，合格率仅为52%，长期大量接触塑化剂会扰乱婴童的内分泌系统，甚至可能通过消化道吸收来进一步影响孩子的健康成长。

这样的网红“遛娃神器”，能上市还能成为网红爆品，的确很“神”：神的不是品质或设计，而是它竟然能蒙混过关。

对监管部门来说，显然不能任由问题重重的“遛娃神器”处在合规监管之外——对它们的宽容，就是对那些婴童的不负责任。相关部门也应该依法对“遛娃神器”的不法行为和商家追责，给年轻父母们一个放心的“遛娃神器”。

□肖隆平（媒体人）

(责编：朱江、仝宗莉)