北京大兴国际机场工程验收合格率100%

原标题：机场工程验收合格率100%
北京市发改委副巡视员 崔小浩
新年伊始，北京大兴国际机场建设进展顺利，喜报频传。机场航站楼外立面工程顺利完工，内部精装修和设备安装已完成80%。
概括来说，航站楼的建设实现了“三个超前”。
首先是功能设计超前。机场以主航站楼为中心，向四周散射五条指廊。指廊短、空间延展性大，既拥有更多近机位，也使旅客从航站楼中心到最远端登机口步行距离不超过600米。
第二个特点是建设标准超前。北京大兴国际机场在建筑质量、绿色生态等建设标准方面将达到国际领先水平。目前工程质量达到国际先进水平，一次验收合格率达到100%。同时，它也是国内可再生能源利用率最高的机场，达到绿色建筑标准，节能效果比现行标准提高30%。同时，北京大兴国际机场实现首次在跑道周边铺设光伏系统，地源热泵项目满足能源总量8%需求，可再生能源占比10%以上，位居全国机场首位。
投运准备也很超前。航站楼是北京大兴国际机场的核心工程，也是确保9月30日前顺利通航的关键。北京市与民航局专门建立保通航“一对一”工作协调机制，及时协调解决重大问题。
对于北京大兴国际机场来说，2019年的关键性节点有很多。按照今年的民航计划表，北京大兴国际机场1月即开始飞行区的校验飞行，6月30日实现主体工程竣工，竣工验收完成后，组织各有关方面进行综合演练，9月30日前正式通航。
此后，北京市的相关建设期保障工作也将更多地转向统筹协调、运营支撑，包括机场跨省域行政管理、航空公司转场、航线拓展、外围骨干交通项目通车、市政能源保障、民航生活基地建设、南苑机场搬迁等诸多方面，特别是临空经济区起步区也将全面建设。
本报记者 殷呈悦
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】