原标题：北京大兴国际机场工程验收合格率100%

原标题：机场工程验收合格率100%

北京市发改委副巡视员 崔小浩

新年伊始，北京大兴国际机场建设进展顺利，喜报频传。机场航站楼外立面工程顺利完工，内部精装修和设备安装已完成80%。

概括来说，航站楼的建设实现了“三个超前”。

首先是功能设计超前。机场以主航站楼为中心，向四周散射五条指廊。指廊短、空间延展性大，既拥有更多近机位，也使旅客从航站楼中心到最远端登机口步行距离不超过600米。

第二个特点是建设标准超前。北京大兴国际机场在建筑质量、绿色生态等建设标准方面将达到国际领先水平。目前工程质量达到国际先进水平，一次验收合格率达到100%。同时，它也是国内可再生能源利用率最高的机场，达到绿色建筑标准，节能效果比现行标准提高30%。同时，北京大兴国际机场实现首次在跑道周边铺设光伏系统，地源热泵项目满足能源总量8%需求，可再生能源占比10%以上，位居全国机场首位。

投运准备也很超前。航站楼是北京大兴国际机场的核心工程，也是确保9月30日前顺利通航的关键。北京市与民航局专门建立保通航“一对一”工作协调机制，及时协调解决重大问题。

对于北京大兴国际机场来说，2019年的关键性节点有很多。按照今年的民航计划表，北京大兴国际机场1月即开始飞行区的校验飞行，6月30日实现主体工程竣工，竣工验收完成后，组织各有关方面进行综合演练，9月30日前正式通航。

此后，北京市的相关建设期保障工作也将更多地转向统筹协调、运营支撑，包括机场跨省域行政管理、航空公司转场、航线拓展、外围骨干交通项目通车、市政能源保障、民航生活基地建设、南苑机场搬迁等诸多方面，特别是临空经济区起步区也将全面建设。

本报记者 殷呈悦

(责编：赵爽、仝宗莉)