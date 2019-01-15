原标题：挪用近两亿专项资金，还让国家背欠薪的“锅”？

据中国之声报道，吉林四平近两亿的车船税专项资金，本该国家用来支付绥沈国道工程款的，却被四平市政府挪作他用，这导致2017年就已完工通车的工程，至今仍拿不到工钱，大量农民工工资被拖欠。而无论是当地财政局还是交通局，都说不清楚钱被用到了哪里。

给国家干工程，有专项资金拨付，农民工却拿不到工资；钱早就拨付到位了，却一再欺骗“资金没到位”，让国家来“背黑锅”。至于专项资金到底被挪用到了哪里，居然还是一笔糊涂账。

面对那些讨说法的农民工，四平市交通局就抛出一个三年还款计划，表示分期还款，到2021年还完。且不说这个计划把“现款”变成“期权”是否合规，就是这样的拖延战术，目前也还没通过领导审批，唯一的交代是“领导肯定有还钱的想法”。

财政专项资金被挪用，实乃老生常谈。因为在现有的转移支付体制下，大多数专项资金需经由地方财政局，然后才能拨付到指定的机构和项目。地方政府对资金的截留挪用，往往就发生在其到达指定的机构和项目之前。

据了解，绥沈国道是吉林省“十三五”重点项目，总投资6.16亿元。2018年国务院大督查自查工作中发现，仍有1.9752亿元滞留在四平市财政。吉林省交通运输厅为此曾专门发文，要求四平市尽快拨付这笔资金。但四平市显然没有执行这一要求，因为本应专款专用的钱，早就挪用到别处。

挪用的钱都拿去干了什么？我们暂且不得而知。按照国务院《财政违法行为处罚处分条例》，其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，最高可给予开除处分。

就事论事，省级监管部门能够及时发现工程资金在四平滞留，说明相关监管制度本身是有效的。只不过，如果仅仅看得见“滞留”，而不去深究是否存在截留挪用；仅下文要求“尽快拨付”，而不去追究是否存在违纪、违法问题——那就不是完整意义的监管，而是“监而不管”。

鉴于此，既有必要加强财政专项资金在划拨、数目、流向以及使用情况等各环节的统计、审查工作，做好事前、事中以及事后监督，更有必要加大对非法挪用、转移专项资金等违法行为的审计力度和惩处力度。

都说“打酱油的钱不能买醋”，专项资金不能挪作他用，不能想截留就截留，而必须通过“违规必究”来明确其刚性。

在该事件中，究竟是谁截留了农民工的工资，又被挪用去了何处？这些问题应该有明确说法。就此事而言，也该是“一抓到底正风纪”的时候了。

□舒圣祥（媒体人）

(责编：朱江、仝宗莉)