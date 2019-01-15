原标题：全款买房129天后：房拿不到，钱退不回

买房129天后：房拿不到，钱退不回

购房者投诉杭州昆盛肖邦楼盘拖延网签不交房，200万元全款买的房子仍在抵押状态

钱报调查涉及购房者至少95人，金额1.5亿元；杭州房管局称将督促开发商尽快出方案

2018年9月7日，林先生拿着筹到的200多万元，在杭州九堡的昆盛肖邦楼盘买下了一套房。

如今，129天过去，别说房子，就连购房合同都没着落。开发商杭州昆盛房地产开发有限公司（以下简称“昆盛房产”）三番五次拖延网签时间，从去年9月拖到现在，依然无果。

全款购房，却始终难有下文，房子拿不着，钱也拿不回，林先生的心情可想而知。

据钱江晚报记者调查，和林先生遭遇差不多的，至少有95人以上，涉及金额近1.5亿元。

购房者：交了全款，4个多月签不了合同

林先生购房的昆盛肖邦不是新盘。

昆盛肖邦，2015年底开始销售，2017年底整体交付。但到2018年8月，仍有783套房源处于限制销售中，也就是被抵押状态。

去年8月，传出这些限制房产开始销售的消息。当时，九鼎装饰公司内部就发布过信息：“公司目前有资源可以拿到位于市区的批量住宅，共17层……单价2.5万元/平方米（一次性付款）—2.7万元/平方米（按揭贷款），部门经理、员工、亲友购房的可以联系×××。”

钱江晚报记者了解，上述房源就来自昆盛肖邦楼盘。“这批房子本身就是我们‘买’下来的，作为员工内部福利的。”当时，记者以员工购房的名义曾咨询九鼎相关负责人。

同样是在去年8月下旬，林先生也从浙江昆仑置业集团有限公司（以下简称“昆仑置业”）员工处，获得了楼盘开售的信息。原本备案均价在16000元左右的房价，被加价7000元销售，且只接受全款，要求在9月10日前后交齐。

“（房价）毕竟比周边要低，消息出来后，比较抢手。”尽管此前昆盛肖邦屡次曝出负面消息，但传消息的昆仑置业员工和自己关系很好，林先生没有犹豫，立刻借了一笔钱，凑齐了房款。

头次交钱是在去年9月初，林先生由担保人（昆仑置业员工）领着，在昆仑·西城广场的办公室内，交纳定金。“进门之前，先把我们手机收了，再拿着现金由财务点清。”林先生当天交纳了10万元现金，没有收据，“给了我们几天时间，筹集余下的房款。”

剩下的200多万元房款，在去年10月7日和11日分两次结清。按此前约定，第一笔超过备案房价的差价，转账至担保人的个人账户；而第二笔备案房价，统一转账至杭州昆盛房地产开发有限公司。

担保人告诉林先生，不出意外，国庆节前他就能网签合同。他憧憬着，接下来很快就能拿到钥匙。

担保人：介绍朋友来买房，现在没脸见他

国庆很快过去，林先生没有等到他的购房合同。

“他（担保人）告诉我，公司承诺10月中旬房子可以解押网签。”但林先生很快又一次失望了。

从去年9月底，到10月中旬，再到11月，前前后后改了四五次说法，林先生的心情也从焦虑到失望，之后是愤怒。

愤怒的不止是林先生，去年12月底，有购房者将昆盛拖延网签的情况，向12345投诉。很快，在杭州市江干区市场监督管理局的组织下，购房者与昆盛房产进行了第一轮调解。

在一名购房者提供的长达24分钟的录音里，昆盛房产将房子无法网签的理由，安在了部分员工头上，称由于存在加价行为，扰乱市场，被杭州市住保房管局暂停网签。

昆盛地产法人楼岱军在录音中表示，目前昆盛肖邦的房子仍被抵押给民生银行，通过昆仑置业员工缴纳的购房款，也被挪作他用，目前没钱退款。

双方约定，购房者暂不退房，昆盛肖邦楼盘的房价降至备案的16000元均价，并将绑定车位价格上调至50万元。

但2019年元旦过后，协商结果被昆盛房产单方面毁约。

“签不了合同的原因很简单，就是这批房源到现在还没解押。”一名昆仑置业的员工小陈（化名）向记者表示，原本全款收受的房款是要用于解除昆盛肖邦楼盘的抵押状态，但据他所知，钱很快就被挪用作偿还公司另一项目的贷款。

小陈表示，第一次调解后，公司曾按协议，对部分购房者退还了差价，“但只有很少一部分，目的就是为了压住态势。”但后续没法继续退款的原因，说白了就是“没钱”。

“最苦的就是我们这些员工了。”小陈作为担保人，介绍了朋友来买房，“现在我都没脸见他。”

昆仑置业：我们只是股东，你去问昆盛

钱江晚报记者在国家企业信用信息公示系统中查询到，杭州昆盛房地产开发有限公司背后有三家股东公司，浙江昆仑置业、杭州西湖房产和杭州昆嘉投资管理有限公司，其中：昆仑置业出资1700万元，持股34%，是大股东；另两家各出资1650万元，分别持股33%。

而目前支付了购房款却既拿不到房又退不了钱的购房者，当初都是通过昆仑置业的员工关系买的房。如今闹出了纠纷，大股东昆仑置业知情吗？

“昆盛的事情你当然去问昆盛，我们只是三个股东之一。”当钱江晚报记者联系昆仑置业相关负责人时，对方答复得毫不犹豫，“不知道。”

真的一点都不知道吗？

“知道一点，但是不清楚。”

知道哪一点呢？

“这个事情……要不你们（媒体）就不要做（报道）了吧。”对方坚称对昆盛肖邦这个项目，昆仑“只出资不操盘”，所以不清楚销售的事情。

然而，在购房者看来，昆仑置业在其中难脱干系：购房的定金是由昆仑置业的员工领着去交的，50万元的房款差价是转到昆仑置业员工名下的，甚至最新出炉的处理方案都是昆仑出的。

上周六，小陈接到公司通知，要求依最新方案安抚购房者。方案提及，对于仍需购房的客户，按23000元的均价继续销售，可以签订线下合同，等到4月再进行网签；而不愿购房的消费者，可以在5月进行退款。“只做口头告知，不做书面承诺。”

对这个方案，小陈很为难，“这个协议太虚了，我都没底气去说。”他说目前公司也根本没有这笔钱落实，很难让人信服。

“我肯定不会同意的。”林先生表示，几次三番的变卦，已经让他对昆盛房产彻底失去信任。我现在的要求就是，“要么退款，要么按之前的协议给房。”

房管局：督促开发商尽快出方案

“我们已经多次约谈过开发企业，要求开发企业给出一个解决方案，但到目前为止他们还没有提出方案。”钱江晚报记者向杭州市住房保障和房产管理局相关负责人求证此事时得知，监管部门目前已介入调查，但因为消费者手中只有付款小票，没有书面协议，这笔钱虽然进了开发商的账户，但是不是作为购房款，很难认定。

林先生购买的昆盛肖邦8幢，在杭州透明售房网上的销控信息仍显示为醒目的红色，即“限制销售”房源。

杭州市住保房管局方面解释说，昆盛房产的房子目前处于抵押状态，限制销售，开发商不解决好抵押资金的问题，他们不会放开网签通道。“暂停网签主要也是为了保护消费者的权益，防止开发商一房两卖。”

此前，在接受媒体采访时，杭州市住保房管局相关负责人曾透露，购房者支付的总额约1.5亿元资金的去向已在调查当中，如果有涉及刑事问题，还需要公安部门介入。

钱江晚报记者进一步了解时，这位负责人表示将“督促开发企业尽快出解决方案”，如果开发企业不配合，还是建议消费者通过司法途径解决问题。（记者 詹丽华 俞任飞 孙 晨）

(责编：赵爽、仝宗莉)