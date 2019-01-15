原标题：河北华林涉嫌虚假宣传、传销被查

河北华林涉嫌虚假宣传、传销被查

黄骅、商丘工商行政管理部门展开调查；电商平台仍可搜到部分华林产品，经销商称靠发展下线赚钱

昨日，电商平台仍有华林相关产品售卖。网络截图

顾客使用酸碱平DDS按摩仪理疗。受访者供图

权健之后，华林也被相关部门介入调查。

1月9日，有媒体曝光河北华林存在涉嫌虚假宣传和传销的行为。1月13日，河北沧州黄骅市通报称，成立联合调查组开展全面调查，将依据调查结果，依法依规处置到位。此外，河南商丘市工商行政管理局睢阳分局回复新京报记者称，已对华林在商丘的经营场所进行查封。

新京报记者搜索发现，目前线上仍有该公司“明星产品”酸碱平衡DDS按摩仪在销售。有经销商表示，购买12500元产品成为会员后，就可以免费学技术、给人做理疗，平衡人体酸碱。但该公司主推的“酸碱平衡”理论，此前已被证实为谣言。

黄骅、商丘两地经营场所被查

1月9日，有媒体报道河北华林酸碱平生物技术有限公司（以下简称河北华林）存在涉嫌虚假宣传和传销。

根据工商注册信息，河北华林注册于2002年10月23日，注册资本8500万元人民币。该公司总部设在河北省黄骅市，研制、生产、销售功能型健康食品的实体企业，还涉足日用品、家居产品等多个领域。公司官网显示，除了在河北、河南、浙江、广东建立了六个总部以外，还在美国、俄罗斯、乌克兰和意大利建立了总部。

此前宣传中，河北华林的工作人员称自己公司为具有直销牌照的“正规传销”。

根据商务部网站信息，河北华林取得直销牌照的时间为2015年。早在2005年6月，河北华林申请的华林牌胶囊曾获得国产保健食品的许可证。2014年12月和2016年12月，河北华林两次获得生产食品许可证。

直销道道网有关数据显示，2016年，河北华林的业绩做到了36亿元，2017年，这一数字增长到了39亿元。

1月13日，河北黄骅市发布通报称，媒体反映河北华林酸碱平生物技术有限公司相关问题后，已组成联合调查组进驻河北华林酸碱平生物技术有限公司，展开全面调查。14日，黄骅市相关负责人表示调查仍在进行中。

1月14日，新京报记者从河南商丘市工商行政管理局睢阳分局了解到，华林酸碱平公司在河南商丘的经营场所已经被查封。商丘市工商行政管理局睢阳分局执法人员表示，目前已成立四个调查组对该公司进行调查。

官方店铺停售 产品仍在线卖

酸碱平DDS生物电按摩仪是华林酸碱平公司的“明星产品”。据江苏一名经销商介绍，酸碱平DDS生物电按摩仪是加入华林会员的基础产品，售价为4980元，公司“老师”称可通过产品给人体“排酸”，调理人的身体。

1月14日，在淘宝、京东等电商平台，搜索华林、酸碱平DDS等关键词时，仍有部分该系列产品在售卖，售价从几百元至几千元不等。

吉林的一名经销商刘女士表示，“只要买12500元的产品，就可学习DDS生物电按摩仪的使用方法，给家人、给客人做理疗。”石家庄一名经销商的口中，DDS按摩仪能够用来治疗包含脑瘫、癌症、肩周炎等多种疾病。在他提供的一段视频中，在华林培训基地总部会场，“13岁脑瘫患者常年卧床，经调理可以站起来慢慢走了几步”。

新京报记者查询发现，华林经批准的直销产品目前只有化妆品种类8种，并不包含“DDS美容按摩仪”在内。此外，这款产品在原国家食品药品监督管理总局上无法查询到其医疗器械生产许可证和医疗器械注册证。

14日中午，记者在客服人员“指导下”进入华林官方授权的微店浏览，其中“林江商城”微店店铺已处于暂停接单状态，也未见华林相关产品。14日17时，记者再次拨打华林官方客服，对方已无法接通。

经销商推销理疗 却靠发展下线赚钱

华林宣扬的人体“酸碱平衡”一说，此前被证实为谣言。2018年11月，新京报就曾报道，“酸碱体质”理论创始人之一罗伯特·欧阳已被美国法院处以巨额罚款，其“酸碱体质说”也并无根据。

一名曾在河北华林投资20余万元的经销商张先生透露，向顾客进行宣传时，他们通常会说华林DDS按摩仪释放的生物电起到“调节酸碱平衡，激发生物活性”的作用。但在实际操作中，通过操作电流大小让客人误以为自己身体有问题。“原理很简单，就是用弱电让人产生发麻的感觉。如果想让他觉得问题严重，把电流调大一点让他觉得更疼就好了，他们（顾客）都看不见的。”

张先生透露，经销商并非通过给顾客做理疗来赚钱，而是要通过推广技术的方式发展下线。“要让他们觉得这个东西真的有效果，加入进来之后你就可以抽成。”

■ 背景

华林曾陷传销风波多人被拘

此前，华林酸碱平DDS按摩仪还曾卷入一起生命健康权的官司。在中国裁判文书网，新京报记者查询到一例天津市武清区人民法院受理的民事诉讼案（《天津市武清区人民法院民事判决书（2017）津0114民初10649号》）。

其中显示，张某俊在使用了一款名为“酸碱平生物电DDS”的按摩仪过程中发生意外身亡，“警察勘查现场发现：按摩仪插着电源，按摩器的两极分别放在张某俊的颈部和腰骶部，两处均有烧伤”，法医鉴定结果认为张某俊死于电击。并且，在对涉案的“DDS美容按摩仪”进行强度测试过程中出现了击穿的物证特征，法院认为其“质量存在问题”。

尽管死者家属将华林一同告上了法庭，但法院却认为，涉案的有缺陷的按摩仪没有购物发票，所以无法证明其确系河北华林生产。最终，法院判决被告人王某与售卖方三合电子承担相应的民事责任。

早在此次媒体曝光之前，河北华林就曾陷入“传销”风波。2017年9月，有媒体报道河北华林在陕西西安涉嫌传销被公安查处，河北华林陕西分公司老总与多名骨干被西安市经开分局刑拘。民警介绍，当事人以生物理疗为掩饰、发展下线拉人头，实为变相的新型传销模式。

2019年1月8日，国家市场监管总局等13个部门召开联合部署整治“保健”市场乱象百日行动电视电话会议。据国家市场监管总局消息，多部门联合开展“百日行动”，将在全国范围内加大对“保健”市场重点行业、重点领域、重点行为的事中事后监管力度，依法严厉打击虚假宣传、虚假广告、制售假冒伪劣产品等扰乱市场秩序、欺诈消费者等各类违法行为。

■ 观点

“直销公司多设新公司规避责任”

河北华林的工作人员称，自己公司为具有直销牌照的“正规传销”。直销与传销的界限在哪里？

传销研究者易铁表示，实际上直销和传销非常难界定。如一个直销组织内部同时存在直销和传销两种行为，一般只能根据企业利润与实际销售量之间的差距来做具体判断，而不是简单以售卖形式为依据。而为了规避责任，绝大多数直销公司都会选择以个人名义成立新公司的方式来承担销售业务，一旦有事发生，责任也被归咎到直传销系统或者接盘公司之上。

此外，申请直销牌照公司需满足注册资金8000万、具备一定生产规模、且需缴纳一定保证金等多个条件后，向有关部门递交申请，在申请通过后颁发直销牌照。但即便具有直销牌照，也只能以直销的方式销售登记在册产品，否则违反相关法律和规定。（记者 康佳 实习生 马聪骜）

(责编：赵爽、仝宗莉)