原标题：繁荣夜间经济政策将出台

在政府工作报告中，城市总规、冬奥会、副中心以及消费升级等八大关键词十分亮眼，基本涵盖今后北京经济社会建设的方方面面。城市总规部分明确，北京将编制中心城区和新城控制性详细规划；副中心部分则提出以市级机关搬迁为契机，推动适宜的功能和产业向副中心转移。而为更好拉动消费增长，相关部门将研究出台全市繁荣夜间经济促消费政策，支持建设24小时便利店，鼓励有条件的商场、超市、便利店适当延长营业时间。

城市总规

●去年完成总规实施的45项年度任务，城乡建设用地全年减量约34平方公里，全员劳动生产率提至24万元/人左右。

●深化16个重点功能区综合提升方案和36项市级专项规划编制。

●分别制定实施城市南部地区、新首钢地区、回龙观天通苑地区建设提升三年行动计划。

报告摘录：编制中心城区和新城控制性详细规划、专项规划和重点功能区规划，开展重点地区城市设计，建立总规引领、全域管控的空间规划体系。

编制中心城区、新城控制性详细规划

【解读】 北京市规划自然资源委相关负责人介绍，按照城市总体规划实施工作方案要求，2018年底应完成的45项重点任务基本全面完成；应按照行动计划持续推进的57项任务中，大部分任务已提前完成年度目标。

该负责人表示，目前规划实施还面临挑战，包括人口资源环境的矛盾依然存在、“大城市病”全面系统治理依然任重道远、减量发展思路的落实有待进一步深入等。

下一步，北京将探索建立空间治理体系。围绕增强总体规划实施的实效，制定科学合理的规划层级。同时，抓好总体规划实施任务高质量完成。其中，要严控建设用地规模，强化全域空间管制。持续开展年度城市体检，加强规划实施的监督考核问责，坚决维护总体规划的严肃性和权威性。上述负责人表示，城市总体规划实施的制度体系有待进一步完善。规划实施还需要进一步加强协调配合。各区、各市级单位之间的工作组织还需进一步加强统筹。

疏整促

●去年退出一般制造业企业656家、疏解提升市场和物流中心204个、整治“开墙打洞”8622处。

●拆违腾退土地6828公顷、还绿1683公顷，建成城市休闲公园28处、小微绿地121处。

●建设提升基本便民网点1529个，“一刻钟社区服务圈”城市社区覆盖率达到92%。

报告摘录：持续深化违法建设治理，加大建筑垃圾资源化利用，按照“场清地净”标准拆违腾退土地4000公顷……建设提升基本便民服务网点1000个。

今年建设提升1000个便民网点

【解读】 去年，北京市建设提升基本便民服务网点1529个，取得了较好的成绩。

北京市商务局相关负责人介绍，目前基本便民服务网点选址难的现象比较突出，企业经营成本增幅较快。部分企业反映，去年以来现有商业用途场所租金普涨，员工工资、住宿成本增幅较大，餐饮、便利店等行业的企业出现了留工、招工难等现象。就此，市商务局将梳理现有存量空间优化发展便民商业，并抓紧指导各区落实好生活性服务业设施规划。

去年12月上旬，北京市委召开务虚会，市委书记蔡奇提出，当前，北京正处于城市转型期。在功能定位上，要更加注重“城”向“都”的转变；发展方式上，要继续由聚集资源求增长向疏解功能谋发展转变；发展动能上，要从要素驱动向创新驱动转变；城市治理上，要从政府主导型向精治共治法治转变。蔡奇要求，坚定不移疏解非首都功能，与治理“大城市病”、提升首都功能有机结合，打好疏整促组合拳。

副中心

●去年，城市副中心行政办公区一期工程完工，第一批市级机关正式入驻。

●城市绿心实现绿化1000亩。

●北京五中通州校区落成，友谊医院通州院区开诊。

报告摘录：高质量规划建设管理好城市副中心。以市级机关搬迁为契机，推动适宜的功能和产业向副中心转移。启动行政办公区二期工程。

今年将启动行政办公区二期工程

【解读】 北京市规划自然资源委相关负责人介绍，下一步要扎实推进城市副中心控规实施，继续深化规划设计。

以重点工程为抓手搭建城市骨架。抓好行政办公区，城市绿心，剧院、图书馆、博物馆等文化设施，环球主题公园，运河商务区，副中心综合交通枢纽地区，通州堰分洪体系和六环路入地等重点工程建设。

环境方面，副中心将构建大尺度的水绿空间。建立全流域水污染综合防治体系，贯通约163公里连续滨水岸线，建设富有活力、充满魅力的亲水城市；下大气力破解机动车污染和扬尘两个难题，确保空气质量持续改善。交通方面，构建不依赖、少依赖小汽车出行的绿色交通系统。住房保障方面，要提高以公租房为主的保障性住房和以共有产权房为主的政策性住房比例。

上述负责人表示，副中心控规已对外公布，要按街区建立责任规划师、建筑师及专家库制度，形成专家参与规划实施的长效机制，确保一张蓝图干到底。

京津冀

●去年，北京全力支持雄安新区建设，4所对口帮扶学校挂牌，12家中关村企业入驻。

●与津冀分别签订新一轮战略合作协议，市域内国家高速公路“断头路”清零。

●年内输出到津冀的技术合同成交额达到227.4亿元。

报告摘录：深入对接支持雄安新区，开工建设4所“交钥匙”学校医院，实现京雄城际北京段开通使用，力争京雄高速开工建设。

京雄高速力争今年开工建设

【解读】 北京市发改委主任谈绪祥表示，今年北京将推进协同发展重点任务落实，着眼京津冀世界级城市群构建。在支持雄安新区发展方面，北京将尽早开工建设3所学校和1所医院“交钥匙”项目，深化教育医疗帮扶合作，加快雄安新区中关村科技园区规划建设，建成京雄城际，力争京雄高速开工建设。

在京津冀交通一体化方面，北京将全力保障北京大兴国际机场建设，确保6月30日前竣工验收、9月30日前顺利通航，外围骨干交通项目同步建成投用，形成国家发展新的动力源。此外，还将打造京津石中心城区与新城、卫星城之间“1小时通勤圈”、京津保唐“1小时交通圈”，构建便捷高效的交通网络。

此外，谈绪祥表示，2019年北京还将完成北京大兴国际机场临空经济区起步区保通航项目建设，创新跨省市投资、产业合作、园区共建支持政策，打造互利互惠的协同发展示范区，加快金隅集团曹妃甸示范产业园、首钢京唐二期、京津冀大数据综合试验区等项目建设。

冬奥会

●去年加快建设国家速滑馆、国家高山滑雪中心等新建场馆，启动国家游泳中心、国家体育馆等场馆改造。

●同步推进京张铁路、延崇高速等基础设施建设，兴延高速全线贯通。

●深入实施“共享冬奥”公众参与计划，成功举办第三届国际冬季运动博览会。

报告摘录：全力做好冬奥会、冬残奧奥会筹办工作。建成京张铁路、延崇高速。持续推动冬奥知识、冰雪运动进校园、进社区。

持续推动冰雪运动进校园、进社区

【解读】 2019年是冬奥会各场馆建设的关键年。按照筹办工作进度，今年年底前，北京冬奥会主要竞赛场馆和基础设施将建成。2018年12月，北京冬奥组委召开第二次执行委员会会议，强调要加快国家速滑馆等新建场馆建设，同步推进交通、水务、市政、通信、无障碍等基础设施建设。

昨日，记者从延庆区了解到，目前，延庆赛区涉及的35项工程中，高山滑雪中心、雪车雪橇中心24个项目已实现开工，占延庆赛区总体工程的近七成，工程总体进展顺利。赛会专项服务保障方面，延庆区推进餐饮、医疗等专项服务保障工作，成立市首个区级食药应急指挥中心，冬奥服务专区建设方案已经编制完成。

冬奥吉祥物工作是今年北京冬奥会筹办的一项重点工作。去年召开的北京冬奥组委第二次执行委员会会议强调，2019年要精心做好吉祥物评选、修改和发布工作。同时，据北京冬奥组委市场开发部部长朴学东介绍，今年下半年组委会一旦推出吉祥物，特许商品的玩偶和毛绒玩具就要和大家见面。

营商环境

●去年出台“9+N”系列政策措施和进一步优化营商环境三年行动计划，开办企业时间压缩至5天。

●率先开展小微企业获得电力“零上门、零审批、零投资”专项服务，每年为企业节省费用约12亿元。

●推进工程建设项目审批制度改革试点，社会投资项目许可办理时间缩减至45天。

报告摘录：深入落实优化营商环境三年行动计划，实施好北京效率、北京服务、北京标准、北京诚信四大示范工程。

实施好北京效率等四大示范工程

【解读】 北京市发改委主任谈绪祥表示，2019年北京将制定实施“9+N”政策2.0版本，聚焦国内外评价标准，聚焦办理建筑许可、获得用水用气、纳税等领域再推出一批改革举措。

据他介绍，北京将深入推进政务服务“一网一门一次”改革，优化升级“一网通办”，推动“网上可办”转向“全程通办”，推动更多的服务事项实现“全市通办”，实现80%的事项“一门”办理、70%的事项“一窗”分类受理，推动政务服务从“找部门”向“找政府”转变。进一步规范社区出具证明事项，大幅压减各类评估检查，企业和群众办事需提供材料减少60%以上，各级100个高频事项实现一次不用跑或最多跑一次。

此外，北京将加快推进社会信用立法，加强政务诚信建设，推进“个人诚信分”工程，推动信用信息在市场准入、公共服务、旅游出行、创业求职等领域广泛应用，引导企业和个人以诚信立身兴业。

乡村振兴

●去年开展71个试点村村庄规划编制，完成1081个村庄人居环境整治任务。

●创建北京农产品绿色优质安全示范区。出台推动生态涵养区生态保护和绿色发展的实施意见。

●聚焦精准扶贫脱贫，投入59.5亿元，安排928个项目并全部开工，全年助力受援地区60余万人脱贫。

报告摘录：加强对村庄风貌、建筑风格和色彩的管控引导，年内完成1000个左右村的规划编制工作。实施“百村示范、千村整治”工程，抓好农村垃圾污水处理。

年内完成1000个左右村规划编制

【解读】 北京市农业农村局相关负责人介绍，编制1000个村庄的规划核心是区域布局、面积控制等内容，要求把宅基地、建设用地、农业用地三块地划明白，做好农村基础设施和公共服务设施配套工作。在村庄风貌的管理上，会对楼的层高、墙的颜色和材料进行规划，要求“一村一策”，结合各村历史和实际因地制宜。

据介绍，“百村示范”在农村基础设施建设等工作基础上，将更注重产业发展，通过两三年时间打造出一百个左右的示范村，成为北京美丽乡村建设的样板。农村人居环境整治工作在2018年初启动，目前已初见成效。在此基础上，“千村整治”将每年针对1000个左右村庄开展人居环境整治，在三年之内基本实现全市3000多个村庄人居环境整治全覆盖。

上述负责人介绍，吸引人才方面，目前需要打通一些乡贤、社会资本和机构到农村落地发展的模式，即将出台的北京市乡村振兴战略规划将有人才、农村土地利用和城乡融合相关政策。

消费升级

●今年将开展生活性服务业品质提升行动,着力打造10条特色示范街区，培育100家连锁品牌企业。

●将出台繁荣夜间经济促消费政策，鼓励重点街区及商场、超市、便利店适当延长营业时间。

●抓好跨境电子商务综合试验区建设，将新建10家以上示范体验店。

报告摘录：实施促进消费提升计划，着力打造10条特色示范街区，培育100家连锁品牌企业。启动王府井等高品质步行街建设，实施传统商圈改造提升。

启动王府井等高品质步行街建设

【解读】 北京市商务局副局长孙尧介绍，提出促进消费提升计划的目的在于拉动消费经济增长，消费是拉动经济增长“三驾马车”中的第一驾，消费增长对于首都经济增长的贡献将非常可观，另外消费者多样化需求也倒逼我们进行消费提升。

今年北京将推出一系列促销费的措施。例如在大力推动商业企业转型方面，将加大对全市重点商圈改造升级力度，原则上每个区至少提升改造一个，率先启动公主坟、回天两个商圈改造提升，包括商圈的业态结构、整体布局、品牌聚集和构成等方面都要提升，全面启动王府井、前门大栅栏2条高品质步行街建设。支持企业采用新模式持续推动传统商业转型升级，适应消费新需求新趋势。

同时，将研究出台全市繁荣夜间经济促消费政策，支持建设24小时便利店，鼓励有条件的商场、超市、便利店适当延长营业时间，深入推进“深夜食堂”，让北京夜色更精彩。

(责编：朱江、仝宗莉)