原标题：高级技工严重短缺 学历偏见早该放下

据央视财经报道，我国高级技工缺口高达2200万，技校却面临招生难。有数据显示，2017届高职高专毕业生的就业率，首次超过了本科。与此对应的，却是高职院校招生不易的现实。从2009年开始，全国高职院校生源持续6年下降。

“用工荒”“招人难”，是岁末年初的时令性话题。从媒体报道可以看出，用工短缺的内涵已经发生了变化。以前主要指技术门槛低的务工人员供给不足，现在则突出表现为成熟技工的缺乏。这一变化，是产业发展与升级在用工需求端的必然反映。目前的招工难，间接表明产业工人供给尚未跟上产业升级的步伐。

在谈论用工短缺现象时，近几年有一种颇为流行的观点，认为企业自动化生产程度提高，用工荒问题自然迎刃而解。但现实中。机器人不仅不能完全代替人，还需要具有相应管理和技术能力的人来维护。正所谓，“升级生产线容易，但是让工人们随之升级却没那么容易”。如果没有成熟技工的支撑，以机器人替代人为象征的生产线升级也将被拖累。

当前阶段成熟技工的缺乏，一定程度上是过去多年职业教育拖后腿的“报复”。也正是看到职业教育的短板，近年来教育部门发出的重视职业教育的信号是比较明显的。早在2014年，教育部就明确将全国普通高等院校1200所学校中的600所地方本科高校转型为应用技术和职业教育方向；同年，国务院发布的《关于加快发展现代职业教育的决定》也明确，到2020年，中等职业教育在校生达到2350万人，专科层次职业教育在校生达到1480万人，接受本科层次职业教育的学生达到一定规模。

从高级技工缺口达2200万这一市场反馈结果看，职业教育的短板恐怕依旧未能得到有效缓解。要知道，职业教育的规模可能在扩大，但产业升级对高级技工的需求也在上升。如果教育培养力度跟不上市场需求增长的步伐，用工荒就将继续扩大。

当前一些技术工种开高薪都招不到人，职业院校的生源并未随着技术工种的吃香而随之“火爆”，这除了职业教育的投入不足，也与整个社会的人才观念和文化偏见有关。有论者指出，近两年热闹非凡的各城市之间的“人才大战”，多数还是突出学历，主要按照本科、硕士、博士的分类给予相应优待，而职业技术人才落户虽然也打开了缝隙，却居于次位，门槛也高得多；而在教育政绩的考核中，也还是偏重于“大学生”的培养数量。另外，职业教育的发展方向，也未尝没有偏见。一种比较具有代表性的看法是，中西部地区要优先发展职业教育。其实，东部地区同样也应该重视职业教育，如此才能让人才供给和需求在地域分配上更加吻合。

巧合的是，就在近日，马云在海南企业家咨询会议上也提出，海南当前最重要的是要大力发展职业教育，加大涉外旅游、电商等现代服务业人才的培养力度。这再次说明：职业教育在未来的重要性，不仅不会削弱，而且还将继续上升。当然，发展职业教育，不是要把它与学历教育对立起来，甚至两者还要尽快打通教育评价上的转换、衔接机制。职业教育的发展速度要与当前社会的产业变化和升级需求赛跑，而附着于职业教育上的那些由来已久的偏见，是该早点放下了。

朱昌俊 来源：中国青年报

(责编：杨曦、仝宗莉)