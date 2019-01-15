今年“三公”经费再降2％

2019年政府的钱怎么花？昨日上午提请审议的北京市2019年预算报告提出，2019年全市一般公共预算收入将突破六千亿元大关，预期6015.0亿元左右，增长4.0%。由于今年为近年来财力最“紧”的一年，一般性支出将压减至少5%，“公务接待费”“三类会议费”标准下调20%，“三公”经费支出较去年下降2%。
解读1
今年财政收入增速目标4%与去年相比下调了2.5个百分点。
北京市财政局副局长、新闻发言人韩杰表示，考虑到减税降费政策影响明显加大，预计财政收入增长将明显放缓。
减税降费政策将减少北京市地方级收入约300亿元，预计2019年还将出台更大规模的减税降费举措，“这些举措长期看有利于释放市场主体活力、增强北京市发展后劲，短期内将对财政收入增长带来一定压力。”
解读2
2019年政府要过“紧”日子。针对北京市收支平衡压力大的情况，将坚持从严从紧的原则，强化预算管理工作。
“下大力气调整优化支出结构，有保有压，用政府的紧日子换群众的好日子。”韩杰介绍，一方面严控行政运行成本，压缩一般性支出。按照不低于5%的幅度，压减除刚性和重点项目外的一般性支出，按照20%比例下调“三类会议费”、“公务接待费”定额标准，按“只减不增”的原则编制“三公”经费预算。
新京报记者 沙璐
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