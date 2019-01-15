北京市不动产登记下月试行一网通办

原标题：不动产登记下月试行一网通办

北京市政府副秘书长、市政务服务管理局局长王军昨日表示，企业开办“e窗通”已上线，开办企业所需时间将从5天缩短到3天；下月起，房屋交易、缴税、登记将“一网通办”，只需进不动产登记大厅一次，就能办理这些综合业务。

高频事项办理争取“最多跑一次”

北京市政务服务管理局是机构改革中新成立的机构。昨晚，王军做客“市民对话一把手”节目时介绍，市政务服务局全面整合了“放管服”改革，以及政府实体大厅、网上大厅、政府信息公开、政务公开、政府网站和政府热线等多项工作内容，“说明我们越来越重视政府的服务板块、服务功能和服务体系建设了，是建设服务型政府的重要举措”。

今年北京市政府工作报告提出，企业群众办事提供的材料减少60%以上。100个企业市民办事的高频事项，实现一次不用跑或者“最多跑一次”。

王军介绍说，通过信息共享、材料复用、告知承诺等多种方式，北京材料去年已经减少40%。

“企业市民办理的各类事项频次差别很大，有的办理量一年高达几十万次，有的仅有几次。高频事项，指的就是办理频次多的事项，这类事项涉及面广，解决得好，受益的人多，企业市民获得感强。”王军介绍，今年，北京将继续把高频事项简化办理作为工作重点，各级都要明确高频事项清单，按照最多跑一次或者一次不用跑的要求，一项一项加以解决。能网办的就网办，不能一网通办的就网上预审加现场办，必须现场办的最多跑一次。

通过“e窗通”办企业将缩至3天

去年，北京市、区两级“一网通办”网上可办率达90%。王军介绍，今年市政务服务管理局将在打通“最先一公里”上发力。

“企业市民办事，一开始遇到的难点就是不知道怎么办、在哪办，往往搞清这个问题要费很大劲儿。”王军介绍，原因是政府提供的咨询服务功能不够强大，特别是政务服务信息不够多。今年，市政务服务管理局要大力加强这方面工作，建设好政务信息知识库。此外，市政务服务管理局还将进一步打通部门之间、层级之间的信息孤岛、数据壁垒，真正使信息多跑路，企业市民少跑腿。

王军介绍，企业开办时间是衡量一个城市营商便利度的重要指标。去年北京市开办企业需要3个环节，5天办结。市市场监管局等部门研究开发的企业开办“e窗通”已正式上线运行。有了这个平台，企业开办时间将会减少到3天，而且能做到注册、刻章、税务、就业、社保、预约开户一网办，使企业开办更方便，市场主体更活跃。

“不动产登记环节多、手续繁，办起来不够方便，企业市民比较关注。”王军介绍，经过市规划自然委、市住建委、市税务局的共同努力，网上办理平台基本开发完成，2月份要上线试运行。届时，房屋交易、缴税、登记在一张网上填报事项，之后，只需进不动产登记大厅一次，就可办理这些综合业务，这会让房屋交易变得更简单。

将推出多种小程序方便办事

前几年，市政府连续减了三次证明，近期已形成第四批拟取消证明事项，有几十项，正在履行报批程序。这些证明取消后，企业市民办事又将减少几十个“路条”，新的一年办事创业更方便。

王军还介绍，北京市正在大力推进政务服务“掌上办”，现在“掌上办”方式很多。比如，“北京通”手机APP已经可以办理公积金查询、社保查询、小汽车摇号、一级建造师初始注册等热点事项。此外，今年还要推出各种轻量级小程序，像微信小程序、支付宝小程序、百度小程序等，将带给企业、市民更好的办事体验。

今年，北京将继续把高频事项简化办理作为工作重点，各级都要明确高频事项清单，按照最多跑一次或者一次不用跑的要求，一项一项加以解决。

今年市政务服务管理局将在打通‘最先一公里’上发力。

今年还要推出各种轻量级小程序，像微信小程序、支付宝小程序、百度小程序等等，给企业、市民更好的办事体验。

——王军

(责编：朱江、仝宗莉)