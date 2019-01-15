原标题：危机之下,直销行业路向何方

危机之下,直销行业路向何方

□ 本报记者 张驰

1月13日,天津权健事件又有最新进展。

天津市河西区工商联、天津市工商联分别于近日召开常委会议,决定撤销束昱辉十二届天津市河西区工商联执委、常委、副主席等职务,开除其天津市河西区工商联会籍、十四届天津市工商联执委、常委、市商会副会长,依据的是《中国工商业联合会章程》和有关规定。

同时,政协天津市河西区第十四届委员会第十二次常委会议决定:免去束昱辉政协天津市河西区第十四届委员会常委职务,撤销其委员资格,其依据的是《中国人民政治协商会议章程》及其他有关规定。

最具重磅的,是束昱辉被逮捕的信息。1月13日,天津市武清区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动等罪依法对束昱辉等16名犯罪嫌疑人作出批准逮捕决定。

此前1月10日,中国农工民主党天津市第十一届常务委员会举行第九次会议,决定给予束昱辉开除中国农工民主党党籍的处分。同日,中国农工民主党第十六届中央常务委员会举行第五次会议,会议一致通过撤销束昱辉第十六届中央委员会委员职务的决定,并提交中央委员会全体会议予以追认。

1月9日,天津已对涉嫌会销及虚假宣传的92家保健品经营单位立案查处,移送公安机关两件,取缔欺诈虚假宣传保健品经营户14家,现场责令整改35家,查扣违法保健品数量286310件(盒、台、袋)。

“这是迟早的事,也意味着对权健事件的处置,各级机构已进入有效衔接阶段。”资深律师段明评价。

权健事件也是渐渐落下帷幕的天津各区“两会”代表委员们热议的话题,说话题“热”是指他们私下沟通的多,一旦有媒体问询,摇头、摆手成为他们不约而同的动作。

“抱歉,这是会议纪律。”某区一位不愿具名的人大代表说。

与各区代表委员们的谨慎相比,该事件的社会关注度不仅持续攀升,还有扩大之嫌,网络已瞄准了离权健直线距离不太远的天狮集团。

这一现象引起了曾经在直销行业沉浸多年的陈成敏的焦虑。

他认为,行业乱象的整顿是重中之重,无论是自媒体还是官方媒体,现在要做的是跟进直销行业的整顿进展,可以出谋划策,也可以监督行业整顿过程中有没有乱作为的现象,“要给直销行业的自我救赎一个机会,那种噱头式的报道、博人眼球的标题党,可以暂时中止了。”陈成敏说。

就在本文成稿之际,一个可靠信源提供的消息称,天津另一家知名直销企业的老总被要求配合调查,此消息在坊间已得到证实,但尚未见官方正式发布。

未来一周,天津市“两会”将陆续召开。可以预见,权健事件以及后权健时代直销行业的走向,又将成为代表委员们关注的焦点。

公开资料显示,束昱辉曾于2018年1月当选为中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员。对其下一步的处理,社会充满期待。

本报将持续关注事件的进展。(应采访对象要求,文中陈成敏为化名。)

(责编：杨曦、仝宗莉)