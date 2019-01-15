北京铁路局："复兴号动车组甲醛超标"报道严重失实

中国铁路北京局集团有限公司官方微博@北京铁路 公告截图

人民网北京1月15日电 （朱江）据中国铁路北京局集团有限公司官方微博消息，日前，媒体报道的“时速160公里复兴号动车组甲醛超标”严重失实。北京铁路表示，时速160公里复兴号列车不存在甲醛超标问题，中铁北京局公司北京车辆段也从未检测出复兴号列车甲醛超标，更不存在时速160公里复兴号动车组列车停开的情况。

北京铁路强调，该车型部分列车尚未上线的主要原因: 一是新车上线调试周期较长，将按计划分期分批上线；二是为了提高旅客舒适度，需要充分散发新车挥发物(俗称“新车气味”)。

北京铁路还指出，铁路部门高度重视旅客乘车环境特别是健康和环保问题，对于经检测不符合运营条件的列车，坚决不予上线，并责成制造企业整改，确保符合质量标准和服务品质。

(责编：朱江、仝宗莉)