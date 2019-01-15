推动工业高质量发展 加快网络强国建设

编者按：暑往寒来又是一年，2018年，面对复杂而严峻的内外形势，国家各部委勇担职责主动发声，召开了系列发布会，廓清迷局、回应热点，为国民经济健康发展明方向、正视听、添活力。

2018年我国工业通信业发展呈现总体平稳、稳中有进、稳中有缓的运行态势。工业和信息化部积极推动工业和信息化事业持续健康发展，加快推进制造强国和网络强国建设。记者梳理了8大关键词，带您了解工业信息化行业年度焦点。

供给侧结构改革

企业经营质量不断提升

2018年政府工作报告提出，深入推进供给侧结构性改革。坚持把发展经济着力点放在实体经济上，继续抓好“三去一降一补”，大力简政减税减费，不断优化营商环境，进一步激发市场主体活力，提升经济发展质量。

梳理发现，工信部在2018年出台涉及供给侧改革的文件10余部。针对供给侧结构性改革， 工信部在介绍2018年前三季度工业通信业发展情况时表示，发展质量效益不断提高。供给侧结构性改革、“放管服”改革以及一系列稳增长调结构增效益政策措施持续发力，企业经营质量不断提升，盈利能力明显增强。

数据显示，前8个月规模以上工业企业实现利润总额同比增长16.2%，主营业务收入利润率同比提高0.35个百分点。

新旧动能转换

国家制造业创新中心已达9家

工信部公布的2018年前三季度数据显示，新旧动能转换稳步推进。开展重大短板装备专项工程论证，实施新材料产业发展和工业强基工程，聚焦重点领域关键共性技术的研发，国家制造业创新中心已达9家。

与此同时，工信部加快推动智能制造发展，促进首台（套）重大技术装备推广应用，突破一批核心关键技术，引导新能源汽车、机器人等行业发展。前三季度高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.6%。

工信部副部长辛国斌在答记者问时表示，工业发展稳的格局没有改变，新的动能在持续集聚，新旧动能转换有序推进，工业发展的基本面总体良好可控。

工业互联网

2020年底初步建成基础设施和产业体系

在《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》中，我国工业互联网发展的总体目标是，到 2020 年底,初步建成工业互联网基础设施和产业体系。

2018年工信部共发布与“工业互联网“相关文件8次，文件显示推动工业互联网发展取得显著成效。8月份，为推动落实《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》，全面掌握工业互联网网络发展情况，加快推动工业互联网网络体系建设，工信部组织开展工业互联网网络发展情况调查摸底工作。

2018年11月工信部启动了2018年工业互联网试点示范遴选工作，拟将工业互联网在球墨铸铁管制造工厂的应用试点示范等72个项目核定为2018年工业互联网试点示范项目。

业内专家认为，到2025年，我国工业互联网将创造82万亿美元的经济产值，是全球经济总量的二分之一。

互联网服务业

业务收入保持较快增长

下单点个外卖、扫码骑个单车……在基于互联网技术的创新发展时代，科技改变了人类日常的生活方式。

工信部公布的2018年1－11月数据显示，我国互联网和相关服务业发展态势良好，业务收入保持较快增长，盈利状况基本稳定。互联网业务收入增速回升。1－11月，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入8518亿元，同比增长19.7%，增速较1－10月提高1.7个百分点，与去年同期基本持平。

值得一提的是，1－11月，信息服务收入规模达7615亿元，同比增长19.3%，占互联网业务收入比重为89.4%。其中，电子商务平台收入3212亿元，同比增长11.9%；网络游戏（包括客户端游戏、手机游戏、网页游戏等）业务收入1628亿元，同比增长15%。

而创新更是创造收入的重要手段。最新数据显示，1－11月，互联网行业研发投入规模保持较快增长。全行业研发投入417亿元，同比增长13.1%。

人工智能

力争在标志性技术方面取得突破

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。 2018年9月，为贯彻落实《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》，工信部公布了人工智能与实体经济深度融合创新项目名单。并要求持续加强对入选项目的跟踪支持，做好项目经验总结推广，促进人工智能与实体经济深度融合，推动人工智能产业加快发展。

11月，工信部制定了《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》。征集并遴选一批掌握人工智能关键核心技术、创新能力强、发展潜力大的企业、科研院所等，开展“揭榜”攻关，力争在标志性技术、产品和服务方面取得突破。

5G

三大运营商陆续全国推进试点

5G离我们还有多远？在2018年12月中国移动5G全球开发者大会上，中国移动宣布，2019年上半年将推出5G智能手机和首批中国移动自主品牌5G终端。

近日，工信部发布消息称，已向中国电信、中国移动、中国联通发放了5G系统中低频段试验频率使用许可。其中，中国电信和中国联通获得3500MHz频段试验频率使用许可，中国移动获得2600MHz和4900MHz频段试验频率使用许可。

工信部表示，5G系统试验频率使用许可的发放，在有力保障各基础电信运营企业开展5G系统试验所必须使用的频率资源的同时，向产业界发出了明确信号，将进一步推动我国5G产业链的成熟与发展。

“漫游费”

取消后预计7.8亿户受到优惠

在政府工作报告提出取消流量“漫游”费后，2018年7月1日，取消流量“漫游费”正式实施，也就是资费套餐中的本地流量和省内流量全部升为全国流量，而且不需要用户申请，自动生效。

工信部发布的数据显示，上半年移动流量平均资费较2017年底下降46.2%。同时三家基础电信企业在服务系统、计费系统等的调测和各项准备工作，对之前一些资费套餐进行了升级。据工信部网站初步测算，预计将有7.8亿用户受到这项政策的优惠。

工信部在2018年年中发布会上表示，将继续落实政府工作报告当中的各项提速降费的要求。打造一个良好的竞争环境，鼓励几家运营企业不断地挖潜增效，为降费打下基础。

垃圾短信、不明扣费

加强整治让用户明明白白消费

垃圾短信治理难问题，一直备受广大用户的关注。尤其是我国移动电话用户超过14亿人次，体量之大、治理难处、不言而喻。

在监管和治理方面，工信部一直在积极探索，今年七月份针对手机不明扣费、垃圾短信、骚扰电话等问题的报道，发文明确三项举措，督促电信企业立即纠正错收费行为，要求基础电信企业从八月起以短信方式按月向用户主动推送通信账单信息，让用户明明白白消费；立即核实报道所涉具体问题和典型案例，已关停发送垃圾短信的短信端口31个，处置涉嫌营销扰民的电话号码及关联号码82个，约谈涉事企业，责令其全面自查整改。情况查明后，将依法处理违规企业，问责涉事人员；是全面提升运营服务水平，努力为广大人民群众营造良好的信息通信环境。

记者了解到，在此之前，针对骚扰电话问题，工信部已联合十余个相关部门制定了专门方案，组织开展综合整治骚扰电话专项行动。

(责编：赵爽、仝宗莉)