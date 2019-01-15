中国钢协：我国提前完成化解钢铁过剩产能任务

人民网北京1月15日电 （朱江）据中国钢铁工业协会网站消息，日前，钢协2019年理事会（扩大）会议在京召开。会议指出，中国钢铁工业协会会长，河钢集团党委书记、董事长于勇作了《深入推进供给侧结构性改革 努力提高钢铁行业运行质量和效益》的工作报告。他指出，钢铁行业作为供给侧结构改革的先行者，认真落实党中央、国务院的决策部署，提前完成了5年化解过剩产能1亿~1.5亿吨的上限目标。2018年，钢铁产需基本平衡，钢材价格相对稳定，进口铁矿石市场运行平稳，钢铁企业效益持续好转，节能环保水平显著提升。

“改革开放40年，中国钢铁工业取得了骄人的成就。”中国钢铁工业协会党委书记兼秘书长刘振江指出，改革是需要成本和付出的，改革是需要党组织保驾护航的。

刘振江表示，回顾钢铁工业改革开放40年走过的轨迹，是一条社会主义市场经济的道路。钢铁行业经过了从计划经济到市场经济的全过程，从计划经济到“双轨制”，再到市场经济，钢铁一路走来，证明了社会主义市场经济的道路是我们正确的选择。

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