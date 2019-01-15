中汽协预测：2019年中国汽车市场销量为2810万辆左右

人民网北京1月15日电 （朱江）据中国汽车工业协会网站消息，中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）2019年1月信息发布会在京举行，中汽协副秘书长、2019中国汽车论坛组委会秘书长师建华在会上表示，中国汽车产销量在持续了10年的世界第一后，已经占据全球汽车市场近1/3份额，成为国内外车企最重要的市场阵地，成为引领全球汽车产业技术趋势的核心舞台。

中汽协秘书长助理陈士华介绍了2018年汽车及摩托车工业经济运行情况：

产销数据来看，2018年，汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。连续十年蝉联全球第一。其中乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%，占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点；商用车产销分别达到428万辆和437.1万辆，比上年同期分别增长1.7%和5.1%，增速分别回落12.1个百分点和8.9个百分点。

运行特点来看，汽车产销增速低于预期、乘用车产销低于行业总体、商用车产销增长，增速回落、新能源汽车保持高速增长、中国品牌乘用车市场份额下降、中国品牌乘用车市场份额下降、前十企业同比下降、汽车出口同比较快增长、重点企业经济效益增速低于同期、摩托车产销比上年明显下降、摩托车出口小幅下降。

中汽协秘书长助理许海东发布了“2019年中国汽车市场预测报告”，报告从宏观经济、市场等相关影响因素解析了2019年中国汽车市场。报告披露，2019年中国汽车市场销量为2810万辆左右，与2018年基本持平。其中乘用车预计销售2370万辆左右，与2018年基本持平、商用车预计销售440万辆左右，同比增长1%左右，2019年在平衡了车辆进出口以后，全年市场需求为2820万辆。

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