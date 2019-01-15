发改委：重点抓好六个“着力” 确保实现一季度经济发展良好开局

人民网北京1月15日电 （朱江）今日上午10时，国务院新闻办公室举行新闻发布会，请国家发展改革委副主任连维良、财政部部长助理许宏才、中国人民银行副行长朱鹤新介绍本部门落实中央经济工作会议精神的具体举措，并答记者问。

国家发展改革委副主任连维良介绍，中央经济工作会议对2019年经济工作作出了全面部署。国家发展改革委将认真贯彻落实好会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，进一步做好“六稳”工作，推动各项任务落到实处。

连维良明确，按照中央经济工作会议要求，宏观政策要强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，实施更大规模的减税降费，解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。结构性政策要强化体制机制建设，深化国企国资、财税金融、土地、市场准入、社会管理等领域改革，强化竞争政策的基础性地位，创造公平竞争的制度环境。社会政策要强化兜底保障功能，实施就业优先政策，确保群众基本生活底线。从发展改革部门的职能出发，切实加强经济形势监测预警，做好政策储备，健全政策出台前协调评估、执行中效果监测、发现问题后有序处置的工作机制，确保经济运行处于合理区间。

连维良强调，在防范化解重点领域风险方面，建立健全企业债务风险防控机制，深入推进市场化法治化债转股扩量提质，有效解决债转股项目落地难问题，加大对在建基础设施项目的资金保障。在精准脱贫方面，基本完成“十三五”易地扶贫搬迁规划建设任务，加快推进建档立卡贫困户等重点对象危房改造，重点解决深度贫困地区公共服务、基础设施以及基本医疗有保障的问题。在污染防治方面，促进节能环保、清洁能源等绿色产业发展，推进北方地区清洁取暖，下力气推进长江经济带“三水共治”，加快实现水污染治理全覆盖。

连维良指出，重点抓好六个“着力”。着力促进形成强大国内市场。加强重大技术装备补短板，推进传统产业改造提升，建设一批国家产业创新中心；加快推进一批在建项目，加快开工一批新项目，加快储备一批重大项目；制定出台稳住汽车、家电等热点产品消费的措施，鼓励信息、旅游、体育等服务消费和网购等消费新业态。着力发展壮大实体经济。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，建立健全企业家参与涉企政策制定机制，建立健全向民间资本推介项目长效机制，加快推进涉企行政事业性收费零收费，切实降低企业用能和物流成本。着力深化重点领域改革。全面实施《市场准入负面清单（2018年版）》，扩大混合所有制改革试点范围，深入推进电力、油气领域改革，深化投融资体制改革和价格体制改革。着力提高对外开放水平。全面清理取消负面清单以外领域针对外商设置的准入限制，抓紧修订《外商投资产业指导目录》《中西部地区外商投资优势产业目录》，健全外资项目服务机制，抓紧推动一批重大外资项目尽快落地。着力统筹推进城乡区域融合发展，持续推进乡村振兴战略实施，加力推动1亿非户籍人口在城市落户，深入实施国家重大区域战略。比如，推进雄安新区规划政策落地实施，启动建设一批标志性项目，编制实施长江三角洲区域一体化发展规划纲要，加快完善粤港澳大湾区建设规划政策体系。着力保障和改善民生。出台公共服务补短板强弱项提质量行动方案，推动城企联动扩大普惠性养老服务，推动家政服务提质扩容、健康产业高质量发展、产教融合型城市遴选和企业试点。

连维良最后表示，国家发改委将以钉钉子精神做实做细做好各项工作，确保实现一季度经济发展良好开局，保持全年经济运行在合理区间。

(责编：朱江、仝宗莉)