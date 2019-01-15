发改委:发挥投资的关键作用 坚决不搞"大水漫灌"式强刺激

人民网北京1月15日电 今日上午10时，国务院新闻办公室举行新闻发布会，多部门介绍落实中央经济工作会议精神的具体举措。针对近期一些媒体关注发改部门审批项目的规模和进度情况，国家发展改革委副主任连维良指出，在大幅压缩项目审批时间、加快审批进度的同时，随着投融资体制改革的深化，各级发改部门直接审批核准项目的规模也在减少。

连维良强调，发挥投资的关键作用重在形成精准投资、有效投资，坚决不搞“大水漫灌”式的强刺激。在投资重点上突出补短板，在项目选择上突出纳入规划的项目，在投资决策上坚持发挥市场在资源配置中的决定性作用，坚持补短板、稳投资、防风险相统一。

连维良表示，中央经济工作会议强调，要发挥好投资的关键作用，促进形成强大国内市场。发挥好投资关键作用，重点是坚持使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，围绕“建设、改造”两个关键词加大投资力度。“建设”突出是五个方面，一是加强新型基础设施建设，推进人工智能、工业互联网、物联网建设，加快5G商用步伐；二是加强城乡基础设施建设，推进市政、物流基础设施建设，推进脱贫攻坚、农村基础设施建设；三是加强能源、交通、水利等重大基础设施建设；四是加强民生和公共服务项目建设力度，尤其是补上教育、医疗、健康、养老这些方面的短板；五是加强生态环保和自然灾害防治能力建设。“改造”，突出是加大制造业技术改造和设备更新。

关于政策措施，连维良指出，主要是在投资环境、项目推进和资金保障三个方面下功夫。一是在改善投资环境上下功夫，深化投资领域“放管服”改革，大幅度压减项目审批时间，在16个地区开展试点基础上，推动在全国实现工程建设项目审批时间压减一半。进一步放宽市场准入，今年要在全国范围内全面实施市场准入负面清单制度，各类市场主体依法平等进入清单以外和清单许可领域。在22个城市试点的基础上，在全国大中城市、国家级新区全面开展营商环境试评价。二是在项目推进上下功夫，争取在一季度预下达大部分中央预算内投资计划，推进在建项目加快实施，加快开工已纳入规划的重大项目，尽快形成更多实物工作量。提高项目储备数量和质量，按照近期、中期、长期储备一批补短板重大项目。三是在资金保障上下功夫，加快发行和用好地方政府专项债券，支持在建工程及补短板重大项目建设。在有效防范风险的前提下，创新基础设施和公共服务项目市场化运作的盈利模式，加大金融支持力度，充分调动社会资本积极性，更加有效地吸引外商投资。

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