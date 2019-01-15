两部门：到2020年全国体育消费总规模达到1.5万亿元

人民网北京1月15日电 据国家发展改革委官方网站消息，近日，体育总局、发展改革委印发《进一步促进体育消费的行动计划（2019—2020年）》。
《行动计划》提出，目标到2020年，全国体育消费总规模达到1.5万亿元。重点支持消费引领性强的健身休闲项目发展，推动水上运动、山地户外、航空运动、汽摩运动、马拉松、自行车、击剑等运动项目产业发展规划的细化落实。持续实施“冰雪运动南展西扩东进”战略，促进冰雪旅游、冰雪场馆建设、冰雪培训、冰雪器材装备等相关产业发展。加快足球、篮球等职业赛事改革进程，发挥其作为体育消费龙头的带动作用。结合可穿戴式设备、虚拟现实技术、物联网管理平台等，研发多样化、智能化的体育产品，研制《冰雪装备器材产业发展行动计划》。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】