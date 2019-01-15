两部门：到2020年全国体育消费总规模达到1.5万亿元

人民网北京1月15日电 据国家发展改革委官方网站消息，近日，体育总局、发展改革委印发《进一步促进体育消费的行动计划（2019—2020年）》。

《行动计划》提出，目标到2020年，全国体育消费总规模达到1.5万亿元。重点支持消费引领性强的健身休闲项目发展，推动水上运动、山地户外、航空运动、汽摩运动、马拉松、自行车、击剑等运动项目产业发展规划的细化落实。持续实施“冰雪运动南展西扩东进”战略，促进冰雪旅游、冰雪场馆建设、冰雪培训、冰雪器材装备等相关产业发展。加快足球、篮球等职业赛事改革进程，发挥其作为体育消费龙头的带动作用。结合可穿戴式设备、虚拟现实技术、物联网管理平台等，研发多样化、智能化的体育产品，研制《冰雪装备器材产业发展行动计划》。

(责编：李楠桦、仝宗莉)