国内油价2019年首涨 春节前或现“两连涨”

2018年国内油价以“五连跌”收官，2019年油价则以上涨开端。1月14日，国家发改委发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2019年1月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高105元。全国平均来看，92号汽油每升上调0.08元;95号汽油每升上调0.09元。0号柴油每升上调0.09元。
卓创资讯分析师薛珊认为，对于消费者来说，油价的上调意味着出行成本的增加，但由于本次调整幅度较小，故整体来看对市场影响甚微。本次调价政策落地后，油箱容量在50L的家用轿车，加满一箱92#汽油将较之前增加4元。
中宇资讯分析师桑潇介绍说，此前受国际油价连涨、调价预期由下转上、业者补仓动作等支撑，成品油市场行情不断上扬、早已提前消化上调预期，各地汽柴油价格周度累计涨幅100-500元/吨不等。本次零售价上调幅度较小，虽难以对油市形成明显支撑，但鉴于之前国际油价连续上扬、成品油定价机制中原油基准价整体拔高，导致新一轮计价期调价趋势宽幅向上，以目前国际油价来测算，上调预期幅度已高达280元/吨，这将对后期成品油市场走势形成明显提振，再加上市场部分补库动作，所以预计春节前汽柴油市场行情仍将坚挺、油价或继续稳中上行;不过工程基建、交通运输等终端用油需求的陆续转淡，预计将对市场形成一定抑制，阻碍行情上扬的步伐。
1月28日，新一轮油价调整窗口将再度开启。薛珊判断，后期减产继续推进，有关减产利好的消息不断呈现，特别是沙特加大减产力度推动油市供需再平衡。此外，随着中美贸易谈判继续进行，市场情绪明显比之前好转，经济恢复下悲观预期得到一定修复。因此，下周期原油走势虽中间会有回调，但整体仍有一定上涨空间。并且据卓创资讯原油变化率模型显示，重新计算后的国内参考的原油变化率处于正值区间，下一轮成品油限价调整国内成品油市场有望迎来“两连涨”的局面。（记者 王璐）
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