银行转让区理财产品需“秒杀”“捡漏”高收益靠谱吗？

抢转让理财产品 “捡漏”高收益靠谱？

转让产品收益率在4%-5%之间的比较常见；分析称，建立统一的理财产品转让二级市场是趋势

自从去年下半年以来，随着银行理财产品收益率持续走低，一些银行推出的理财转让平台变得吃香，一些“精明”的投资者会在其中“捡漏”收益率更高的产品。这种类似于二手交易市场的业务模式受到银行的重视，一些股份行和城商行纷纷开辟了理财产品转让专区。

浙商银行App为理财产品开设了转让专区，转让区的理财产品上线几分钟之后就被抢购一空，该行理财经理称，“我们（App）现在基本都是秒杀”。

固定期限的理财产品本需等到产品到期才能变现，但有的客户会产生临时资金需求，于是部分银行推出了理财产品转让业务，在理财到期前转让出去，客户即可收回资金。

新京报记者了解到，推出这项业务的银行大部分是股份行、城商行等。某股份行客户经理对记者表示，转让理财产品购买当天即可起息，并且收益高、期限短，老客户现在基本已经习惯购买转让产品。

业内人士提醒，投资者在购买转让产品时，首先要看产品的风险等级是否与自己匹配；其次要仔细了解产品的类型，还要注意交易过程中的一些细节。

有银行转让区理财产品需“秒杀”

一名经常购买理财产品的投资者对新京报记者表示，因为工作关系平时的流动性需求比较大，所以很少购买大额的固定期限类理财产品，基本上都是买开放式理财，便于随时支取。“如果定期产品中途可以转让的话，我会考虑购买，毕竟定期产品的收益率比较高。”

业内最早推出理财产品转让的银行是浦发银行，2015年3月推出时只有线下渠道，所有转让必须要到浦发银行网点进行。同年8月，浙商银行推出理财产品在线转让业务，客户可以通过浙商银行网上银行进行转让。在理财产品“定期变活期”的先河开启后，多家银行相继推出理财产品转让业务。目前支持该项业务的包括中信银行、兴业银行、招商银行、渤海银行等股份行，还有江苏银行、杭州银行、宁波银行等城商行。

目前各家银行的理财产品转让均可在线上进行，主要有两种模式，一种是协议转让，转让方自行寻找到受让方，双方达成协议后在银行平台办理转让手续。另一种是平台挂单转让，转让方将所持有的理财产品信息挂在银行App的转让区，投资者自行挑选。大部分客户采用挂单转让模式。转让成功后，转让方可立刻拿回本金和此前的收益，受让方购买当日开始计息，享受产品接下来产生的收益。

浙商银行手机银行App设有理财产品转让区，据新京报记者观察，该行转让理财产品挂出几分钟之后就会被买走，因此转让区产品不断变化。1月9日14时27分，该行转让区显示有三个产品；1分钟后，页面只剩下一个产品；半分钟后再刷新，最后一个产品也已售出。

理财产品转让价格一般由转让方自行设定，部分产品原价转让，部分有折价现象。浙商银行合肥分行某客户经理告诉记者，该行对于转让产品价格的规定是可以降低，不能调高，但一般客户均不会选择降价转让，因为“转让产品非常好卖，基本都是秒杀，不用降价就可以很快卖出去”。

从各家银行App上的理财产品转让区来看，除了浙商银行，其他银行的转让产品没有出现明显需要“抢购”的情况；中信银行的理财产品转让区产品数量较多，该行北京某支行理财经理对记者表示，转让区产品不需要抢购，投资者有意向一般可以顺利买到。

转让产品收益率在4%-5%之间的比较常见，如中信银行收益率最高在4.8%左右，也有2%、3%等较低的收益率；招商银行最高年化收益率在4.5%左右；浦发银行较高的收益率在4.5%以上；兴业银行的收益率一般在4%-4.5%之间，少数达到5%以上。

城商行与股份行相比，转让产品的收益率相差不大，但转让金额一般较小。股份行转让理财产品不乏100万、500万的“大单”，而城商行则以10万、20万的金额居多。宁波银行转让区产品金额超过100万元的仅有4个，大部分为20万元以下，还有不少1万、5万的小标的。杭州银行转让产品也一般在20万元以内。

理财市场收益率下行，转让产品收益较高

一位购买过浦发银行转让理财产品的投资者表示，主要看中转让的理财产品收益高，期限短，“年末用钱的地方多，所以对流动性看得比较重，转让产品短的话一个月左右就回来了。现在每天去转让区看看有没有合适的。”

“接手”转让的理财产品，意味着可以在较短期限内享受到较长期限才有的收益率，因此一般转让产品的收益率要高于产品原定收益率，也高于市场同期限产品的收益率。浙商银行目前在售的固定期限类产品“永乐理财”系列，全部可以转让，原产品预期年化收益率在4.8%-4.95%之间，转让产品的年化收益率一般在4.8%-5.6%之间。

以浙商银行App上1月9日转让的一款产品“永乐理财BB3263”为例，该产品原期限为92天，剩余9天，转让价格为50560元，App上显示的转让收益率为5.0193%。原产品说明书标注的预期年化收益率为4.94%，若5万元本金持有92天，到期将获得收益622.58元（50000×4.94%×92/365），本息共计50622.58元。此时转让，相当于受让方付出50560元的本金，9天后即可获得50622.58元，受让方的收益为62.58元（50622.58-50560），年化收益率即为5.0193%。

在上述案例中，转让方并未折价，转让价格是本金与其之前持有时间内产生的收益之和。如若转让方折价转让，受让方获得的收益率更高。以浙商银行另一款竞价转让产品“永乐理财AB3376”为例，竞拍底价即为转让方的本金22万，相当于转让方将持有期间产生的收益全部让渡给受让方。其原预期年化收益率为4.85%，期限为92天，转让时剩余79天。

22万本金持有92天后将获得2689.42元的理财收益；以22万转让后，受让方只持有79天后即可获得2689.42元的收益，年化收益率为5.6481%（2689.42×365/79/220000）。即使受让方竞拍时进行一定加价，收益率依然高于原来的收益率，例如加价至220050元，年化收益率为5.5418%。最终，这款产品在2分钟之内被人买走。

浙商银行某理财经理告诉新京报记者，除了期限缩短、转让方折价之外，转让产品收益率高还有一个原因，去年到今年以来，理财市场的利率一直在走低，因此之前发行的理财产品利率高于现在发行的产品。即使不折价，转让的产品也比现在新发行的产品收益率高。

浦发银行北京某支行客户经理对新京报记者表示，一般该行转让区的产品，收益率只要比银行新发售的产品高出一点，就会较快被卖出去，常见的收益率在4.7%、4.8%左右。据他观察，要买到高收益的产品需要“碰运气”，有少数客户急需用钱，“他宁可把他之前所有的收益都给你，这样的话收益率就能到六点多或者七点多”。但这种情况可遇不可求，“很有可能这一秒看到下一秒就被其他人买走了”。

兴业银行北京某支行客户经理对记者表示，该行一般折价转让的情况比较多，“一般客户都会让利的，不让利也可以，只是说你挂上去之后谁愿意接谁就接，这样可能会出现转让不出去的情况。”

“捡漏”需要注意风险匹配以及交易细节

短期持有即可获得长期收益率，看起来转让理财产品是一个可以让投资者“捡漏”的机会。苏宁金融研究院高级研究员左俊义对新京报记者表示，投资者还是不应忽视转让过程中的风险。转让市场相当于构建了理财产品的二级市场，但这一市场在风险管理方面并不完善。例如，投资者在银行购买理财产品时需要进行风险等级认证，客户经理也会进行产品介绍，但在二级市场上缺乏这些相应的环节。

左俊义提醒，投资者在购买转让产品时，首先要看产品的风险等级是否与自己匹配；其次要仔细了解产品的类型，是预期收益型还是净值型，预期收益型产品主要关注产品的收益率和剩余期限，净值型产品需要关注产品的历史净值走势和与业绩基准的对比。

另外，还有一些细节需要投资者注意。例如，产品是否可分拆份额转让，目前大部分银行均允许分拆转让，但有一些是由转让方自行选择。中信银行北京某支行理财经理提醒，有些转让方选择同意分拆转让，例如10万元的产品，起购金额为1万元，意味着可以分成多个人买；但大多数转让方不同意分拆转让，10万元的产品必须一个人一次买下。兴业银行的客户经理则表示，该行的产品不可分拆转让。

部分银行对购买转让产品的客户有一定资质要求。浦发银行某客户经理表示，在该行转让区有一些产品由新客户转让，原来针对新客户发行的产品，转让时也只有新客户才能接手；还有部分产品是高级别客户专属的，转让时也只能卖给同级别的客户。这些事项在手机App的操作过程中会有所提示。

一般使用银行的平台撮合交易，银行会收取一定手续费，目前大部分银行处于推广阶段，均不收取手续费。例如招商银行规定，理财转让交易按照转让价格的0.05%向转让方和受让方收费，但目前处于优惠期，对双方均免费。兴业银行、浙商银行等也免收手续费。

有越来越多的银行推出转让功能，也是因为转让对于银行的理财业务有提升作用。左俊义表示，没有赎回机制的理财产品都适合转让，相当于增强了理财产品的流动性，理论上会提升客户购买理财产品的满意度。由于对理财产品管理来说，使产品“可赎回”会提升产品流动性管理的难度，所以设置二级转让市场是在不增加产品管理难度的前提下较好的解决办法。

一位长期购买理财产品的投资者表示，他了解到目前转让理财基本都集中在同一个银行的客户，市场不太活跃，目前支持转让的银行也不多，如果原本不是这些银行的客户的话，可能不会专门为了购买转让产品而去开户。

光大银行金融市场部分析师周茂华对新京报记者表示，建立统一的理财产品转让二级市场是未来发展的趋势。单个银行的单一转让市场，范围较小，也可能存在不透明、定价不合理等问题，建立所有银行均可参与的统一的二级市场之后，可以统一产品标准，交易更加公开透明，有助于保护投资者权益。统一的二级市场还可以发挥市场定价与提升资源配置效率的作用，增强理财产品的风险匹配度。另外，统一市场还更加便于监管层进行风险监控，可以监测异常交易、不规范行为等。（记者 顾志娟）

(责编：赵爽、仝宗莉)