亿海蓝数据：2018年铁矿石进口小幅下滑 原油进口上涨

昨日，海关总署发布2018年全年进出口情况。其中，中国1-12月铁矿石进口量同比下降1%至10.6亿吨；中国1-12月原油进口同比增长10.1 %至4.62亿吨。

航运大数据服务提供商亿海蓝,月初发布的到港量数据也显示了铁矿石和原油这两大重要商品同样的进口变化趋势：2018年全年，中国进口铁矿石到港量同比约减少1.5%至10.38亿吨，原油进口到港量同比增长9%至4.02亿吨。

数据来源：亿海蓝

数据来源：亿海蓝

可以看出，亿海蓝统计的进口铁矿石和原油的海运到港量数据与海关总署统计的进口量吻合度非常高，另外，由于其获取数据的方式是依靠全球船舶自动识别系统和大数据算法，使得数据获取具备实时性，也避免了传统采集方式可能产生的误差。

亿海蓝数据显示，2018年中国进口铁矿石到港量同比出现下滑，是从8月份开始的，8-12月份与上年同期相比，平均下滑了约5%，也造成了2018年进口总量的下降。据相关数据显示，2018年铁矿石进口总量的下降是2010年以来年度总量的首次下降。

2018年中国进口原油到港量之所以出现大幅增长，主要是因为9-12月份到港量的大幅增加，每月约3900万吨的进口原油到港，对比2017年同期，增幅约为19%。

值得注意的是，2018年8月初到10月中旬，约两个月的时间，国际原油市场布伦特油价从约70美元/桶快速涨至86美元/桶附近高位，涨幅超20%，之后一直到12月下旬，又快速下跌到了最低接近50美元/桶一线。

亿海蓝是一家航运大数据公司，利用大数据的挖掘技术，实时计算全球船舶、港口、货物之间的时空关系，从而推算出船舶活动情况、货物流动情况以及港口作业情况，以数据为中心，以全球化的国际贸易运输为研究对象，提供面向金融期货、宏观经济、商品贸易以及航运咨询领域的决策情报服务。

(责编：白宇)