亿海蓝大数据：全球主要干散货船航速出现持续下降

昨日，海关总署发布的中国主要大宗商品进口数据显示，2018年1-12月，我国累计进口铁矿砂同比减少1%至10.64亿吨；进口大豆同比减少7.9%至8803万吨；进口煤及褐煤同比增长3.9%至28123.2万吨，但在11、12月的旺季，连续两月出现减少，分别减少13.2%和55%。

国内知名的航运大数据服务提供商亿海蓝，月初发布的2018年大宗商品到港量数据，与海关进口数据趋势一致。同时，亿海蓝发布了与大宗商品贸易市场紧密相关的全球主要干散货航速数据，数据显示，2018年年中以来，全球主要干散货航速也出现了持续下行。

船舶航速往往代表着大宗商品供需状况的变化，一般而言，市场向好船舶航行速度会高，船东倾向于多运快跑，市场走弱，基本贸易需求或船东基于成本考虑，倾向于控制船舶航速，航速持续下降，表明总体市场趋弱。

数据来源：亿海蓝

数据来源：亿海蓝

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在大宗贸易市场上，通常CAPE和PANAMA型船对应着远洋铁矿石、煤炭和大豆等大宗干散货商品的运输。

在原油运输市场上，状况比干散货要稍显乐观。亿海蓝最新发布的全球VLCC型油轮航速数据显示，2018年年中以来，全球VLCC型油轮平均航速出现缓慢走高的趋势，标志着市场对原油运输需求的提升。（注：VLCC指载重量大于30万吨的超级油轮，是国际原油贸易运输的主力船型。）

数据来源：亿海蓝

亿海蓝是一家航运大数据公司，利用大数据的挖掘技术，实时计算全球船舶、港口、货物之间的时空关系，从而推算出船舶活动情况、货物流动情况以及港口作业情况，以数据为中心，以全球化的国际贸易运输为研究对象，提供面向金融期货、宏观经济、商品贸易以及航运咨询领域的决策情报服务。

(责编：白宇)