三大宏观调控部门介绍落实中央经济工作会议精神举措

央视网消息：今天上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，邀请国家发改委副主任连维良、财政部部长助理许宏才、中国人民银行副行长朱鹤新，介绍贯彻落实中央经济工作会议精神的具体举措。
国家发改委副主任连维良表示，国家发展改革委将务实推动宏观政策落实，保持经济运行在合理区间。重点抓好促进形成强大国内市场等六个“着力”，具体措施包括加力推动1亿非户籍人口在城市落户、推进雄安新区规划政策落地实施等。
财政部：加大减税降费力度 加大支出力度
财政部部长助理许宏才介绍，2019年积极的财政政策，重点是要做到“加力”和“提效”，“加力”指的是加大减税降费力度和加大支出力度。一方面实施更大规模的减税，重点减轻制造业和小微企业负担，支持实体经济发展。同时适度扩大财政支出规模，较大幅度增加地方政府专项债券规模，支持重大在建项目建设和补短板。同时，该减的支出一定要减下来，政府要过紧日子，要大力压减一般性支出。
中国人民银行：松紧适度 保持流动性合理充裕
中国人民银行副行长朱鹤新介绍，当前，经济金融形势可能更加复杂。人民银行将实施好稳健的货币政策，强化逆周期调节，做到松紧适度，保持流动性合理充裕，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，促进经济金融良性循环。同时保持好金融稳定，进一步降低金融风险。
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