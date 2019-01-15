春运全国增开航班3.5万班 10机场试点延时运营

人民网北京1月15日电 （朱江）据民航局网站消息，近日，民航局召开专题会议，对今年春运民航保障工作进行再动员、再部署。“最大限度满足人民群众出行需求是春运服务保障工作的重要目标之一。”民航局副局长王志清指出，为避免出现热点地区拥堵和票价过高情况，民航局在上海浦东、成都双流、三亚凤凰等10个热点机场开展国内航班延长运行时间试点，增加了航空公司统筹运力安排的灵活性，今年春节期间预计将安排加班3.5万班。

王志清表示，春运工作涉及亿万人民群众的切身利益，是民航每年开年的第一件大事。今年春运保障要求高，运输需求旺，保障压力大，气象条件较为复杂，各单位要深刻认识到2019年春运工作的重要性、特殊性、艰巨性和复杂性，进一步提高政治站位，认真贯彻落实习近平总书记会见“中国民航英雄机组”时的重要指示精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，加强组织领导，制定完善方案，科学组织实施，切实做好春运服务保障工作。

王志清强调，要坚持服务创新，突出老幼病残孕等保障重点，改善服务短板提升保障水平，并做好台胞返乡的组织和服务工作。针对“霸座”等不文明行为，要加大打击力度，维护良好出行秩序，以真情服务确保旅客温馨出行。

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