“云闪付”上线70所高校共享洗衣机 银联商务助力智慧校园建设

手机上动动手指，就能在线完成支付和使用宿舍里的共享洗衣机，这俨然已经成为国内各大高校学子们的洗衣新姿式。近期，国内综合支付服务领军企业银联商务与智能洗衣租赁共享平台“悠洗”携手，在全国70所高校推出了可支持“云闪付”支付的共享洗衣机，为广大的莘莘学子带来校园便捷洗衣新体验。

人数庞大和稳定的大学校园，历来是共享经济发展的温床。契合学生们日常生活需求的共享洗衣机作为共享经济模式的雏形，多年前就已经在众多大学校园内普及。以往学生们使用共享洗衣机，需要提前准备好硬币零钱，而在智能手机普及的今天，与手机APP配套使用的智能洗衣租赁模式正风靡各大高校。银联商务助力中国银联与“悠洗”进行合作，对包括厦门大学等全国70所高校近15000台共享洗衣机的支付系统进行改造，在“悠洗”APP、及其同名微信公众号中接入“云闪付”支付，为百万学子提供便捷智能的共享洗衣新体验。

使用共享洗衣机，学生们只需在手机下载“云闪付”APP，完成注册、绑卡和身份认证，即可开启便捷洗衣服务体验。使用“悠洗”APP或其同名微信公众号，扫描洗衣机上的终端二维码，通过“云闪付”在线完成支付，就能坐等脏衣“焕然一新”。除此之外，使用“云闪付”，学生们还可以完成“悠洗”APP账户充值、在线购物等操作。

目前主题为“银联智慧校园，助力校园洗衣”的云闪付营销活动正在火热进行中。1月31日之前，厦门大学等全国70所高校学子们通过“云闪付”支付洗衣，还可参加支付立减、最高减10元的优惠活动，让高校学生们享受到实实在在的惠利。后续银联商务还将联合“悠洗”为广大学子们的共享洗衣服务提供包括银联手机闪付、“云闪付”扫码支付以及无感支付等各类新兴支付，为智慧校园建设再添一笔亮丽色彩。

据悉，银联商务这种加载“云闪付”支付方式的共享洗衣模式同时还已经在广西等多所高校落地应用。继食堂、自助售卖机、电动车充值等多元化学校场景覆盖之后，校园洗衣成为银联商务移动便民示范工程在智慧校园生态圈建设领域的又一突破。

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(责编：朱江、仝宗莉)