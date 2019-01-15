海量数据携云图数据库亮相沪上

当下，自我进化能力是企业保持竞争优势的核心动能。北京海量数据技术股份有限公司（简称海量数据）通过自我不断升级，推进组织架构革新，投入更多资源践行技术迭代，将科技创新作为发展布局中的一步重棋，完善自主研发产品矩阵，持续积累势能，抵抗时代跃迁的压力，在万变的市场中长足发展。
2018年，海量数据整合内部资源，优化组织架构，在多个细分领域进行专业化布局，形成数据库、数据存储、供应链三大事业群。各事业群根据自身特性分别组建高水平专精研发、服务和销售等团队，汇集优势资源，从自主产品和自主服务两个维度不断拓展延伸、迭代演进，推动数据技术的国产化、自主化、规模化。
以数据库产品线为例，2018年12月22日，海量数据与上海大数据联盟、中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会、MySQL全球事业部共同举办了“2018新一代企业级分布式数据库高端技术嘉年华”，海量数据研究院副院长、广州云图数据技术有限公司总经理黄晓涛先生携公司自主研发的“新一代企业级分布式数据库AtlasDB（云图数据库）”在众多行业大咖面前亮相。
AtlasDB是海量数据广州研发中心（即广州云图数据技术有限公司）自主研发的新一代企业级、高性能国产数据库系统，云图数据库组件可以兼容MySQL、PostgreSQL、MongoDB以及提供云化的能力，可根据数据量、负载量进行平滑扩展。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】