海量数据携云图数据库亮相沪上

当下，自我进化能力是企业保持竞争优势的核心动能。北京海量数据技术股份有限公司（简称海量数据）通过自我不断升级，推进组织架构革新，投入更多资源践行技术迭代，将科技创新作为发展布局中的一步重棋，完善自主研发产品矩阵，持续积累势能，抵抗时代跃迁的压力，在万变的市场中长足发展。

2018年，海量数据整合内部资源，优化组织架构，在多个细分领域进行专业化布局，形成数据库、数据存储、供应链三大事业群。各事业群根据自身特性分别组建高水平专精研发、服务和销售等团队，汇集优势资源，从自主产品和自主服务两个维度不断拓展延伸、迭代演进，推动数据技术的国产化、自主化、规模化。

以数据库产品线为例，2018年12月22日，海量数据与上海大数据联盟、中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会、MySQL全球事业部共同举办了“2018新一代企业级分布式数据库高端技术嘉年华”，海量数据研究院副院长、广州云图数据技术有限公司总经理黄晓涛先生携公司自主研发的“新一代企业级分布式数据库AtlasDB（云图数据库）”在众多行业大咖面前亮相。

AtlasDB是海量数据广州研发中心（即广州云图数据技术有限公司）自主研发的新一代企业级、高性能国产数据库系统，云图数据库组件可以兼容MySQL、PostgreSQL、MongoDB以及提供云化的能力，可根据数据量、负载量进行平滑扩展。

(责编：白宇)