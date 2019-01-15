新华社北京1月15日电 题：前瞻2019:国资国企改革发展如何布新局

新华社记者王希

国资国企改革已走过千山万水，还需继续跋山涉水。

今年是实现2020年国企改革目标的关键之年，全国国资系统与中央企业在改革、发展以及党的建设方面有何新部署、新要求？14至15日举行的“中央企业、地方国资委负责人会议”释放了新信号。

开好局起好步，确保完成全年目标

在稳中有变、变中有忧的经济大环境中，2018年中央企业亮出不俗的成绩单：实现营业收入29.1万亿元、利润1.7万亿元，创历史最好水平。

这一态势今年能否延续？会议释放的信号显示，既面临挑战，也有不少有利条件。

一方面，今年内外经济环境更加复杂严峻，中央企业可持续增长基础还不牢固；另一方面，国资国企改革加快探索突破，应对挑战、紧抓机遇的能力与信心都在提升。

经济效益实现稳定增长，流动资产周转率提高，资产负债率继续下降——综合各方面因素，会议明确了2019年中央企业生产经营的主要目标任务。

“开好局、起好步，对提振信心、稳定预期十分关键。”国务院国资委主任肖亚庆在会议上表示，要抓紧对一季度工作进行周密谋划与安排，努力实现高开稳走、高开高走，为完成全年目标夯实基础。

据业内人士分析，目前我国中央企业资产布局较广，无论是欧美等经济体发展前景，还是原油、大宗商品价格波动与国际汇率走势变化，都可能对企业的运营带来影响，因此要更加注重形势研判，以预案的前瞻性、精准性对冲外部环境的复杂性、不确定性。

严控风险是企业持续健康发展的重要前提。“防范化解重大风险要在健全国有企业资产负债约束机制，完善投资、资金管理和金融业务监管制度，构筑各类风险制度防线上持续用力。”国资委党委书记郝鹏说。

会议强调，严控债务风险，强化负债规模和资产负债率双重管控；高度重视资金链安全，保持现金流充裕，提升企业偿债能力；严格PPP项目管控，强化投资管控；严控金融业务，强化金融与产业间以及各金融子企业间的风险隔离。

坚持市场化改革和高水平开放

国资国企改革，是经济体制改革的重要环节，事关中国经济未来。

“坚持政企分开、政资分开和公平竞争原则”“加快实现从管企业向管资本转变”“改组成立一批国有资本投资公司，组建一批国有资本运营公司”……中央经济工作会议就深化国资国企改革着墨颇多。

为促使这些部署切实落地，此次会议提出了更为具体的工作安排。

——积极推进混合所有制改革和股权多元化，切实转换企业经营机制。

去年，央企集团层面股权多元化探索迈出新步伐：国药集团引入国投和中国国新2家战略投资者；南航集团、中国航信集团层面股权多元化改革已形成初步方案。同时，以国家电网特高压直流工程等核心业务向社会资本开放为代表，重点领域混改试点扎实推进。

从会议释放的信号看，今年这项改革预计重点在国有资本投资、运营公司出资的国企，以及主业处于竞争领域的商业类国企开展，同时工作重心将向“转换经营机制”切换，特别是要在法人治理、选人用人、强化激励等方面取得实质性进展。

——深入推进整合融合，不断优化国有资本布局结构。

推进资源整合、减少同质化竞争，是做强做优做大国有资本的“必选项”。

据介绍，今年国资委将积极稳妥推进装备制造、船舶、化工等领域企业战略性重组；持续推动电力、有色金属、钢铁、海工装备、环保、免税品等领域专业化整合。

值得关注的是，随着中国开放的大门越开越大，中央企业也面临国际合作与竞争的新形势。

会议提出，央企需要在新一轮高水平开放中把握机遇，既要在“一带一路”建设中走深走实、在提升全球竞争力上持续用力，也要通过强化内控体系、完善风险防控与合规管理等措施来强化海外风险防控。

加快实现从管企业向管资本转变

促进国资监管职能转变，加大“放管服”改革力度，对深化国企改革、激发企业活力，具有重大牵引作用。

以国有资本授权经营体制改革为例，目前各级国资委已经选择了21家中央企业和122家地方国有企业开展国有资本投资、运营公司试点，在试体制、试机制、试模式等方面积累了不少经验。

“今年要进一步加大授权力度，建立授权调整机制，探索将部分出资人权利授予试点企业。推动国有资本投资、运营公司进行组织架构调整、管控模式改革，进一步打造市场化运作专业平台，在国有经济战略性重组和布局结构优化中发挥更大作用。”肖亚庆说。

此外，通过完善出资人的权责清单，加大简政放权力度，促进信息化与监管业务融合，监管部门在管好国资布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全的基础上，将把更多精力放在增强企业活力上来。

“加快实现从管企业向管资本转变，需要上下联动、同向发力。无论怎样改，实现国有资产保值增值、防止流失，都是底线。”郝鹏表示，今年国资委党委将开展“中央企业基层党建推进年”专项行动，以高质量党建引领高质量发展。

(责编：白宇)