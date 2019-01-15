【全面深化改革这五年】共建“一带一路” 共享开放成果

央视网消息（新闻联播）：党的十八届三中全会，将共建“一带一路”作为全面深化改革的重要任务之一，提出要加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设，推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，形成全方位对外开放新格局。五年多来，五通建设进展顺利，“一带一路”从倡议变为现实，正在让沿线各国人民共享开放成果。

早上6点，搭载着来自欧洲多国汽车零部件、高档服装的卢森堡货运航班抵达郑州；两小时后，它满载着中国制造的智能手机、箱包等返回卢森堡。郑州至卢森堡货运航线开辟的空中新丝路，已经从2014年的每周两班加密到现在的18班，目前双方已签署开通客运航线的合作意向。

临近春节，广西钦州港格外忙碌，甘肃的洋葱坐火车南下，从这里转运新加坡，法国的红酒由此进入中国。便捷的物流得益于一条西部国际陆海新通道。

这条西部陆海新通道，由我国西部10省、市、区与新加坡等东盟国家联合打造。它以重庆为中心，向南纵贯中南半岛直到新加坡，向西北与横亘亚欧大陆的中欧班列相连，实现了丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的无缝衔接。开通一年多来，已通达全球6大洲的60个国家和地区的116个港口。

与这条大通道紧密对接的中欧班列，2018年共开行6300多列，同比增长72%，其中返程班列2690列，同比增长111%，覆盖国内59个城市，欧洲15个国家49个城市。

十八届三中全会以来，我国与“一带一路”沿线国家的经贸合作不断深化，投资贸易往来便利化水平显著提升。贸易总额由10405亿美元增至10912亿美元，年均增长1.2%，与全球贸易低迷下降的态势形成了鲜明对比。截至2018年底，我国已与122个国家和29个国际组织签署了“一带一路”建设合作协议。

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