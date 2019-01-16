吉隆 边贸小镇好热闹

吉隆现在80%的家庭都与边贸有关，要么开边贸商店、工艺品店，要么开宾馆酒店、餐厅茶楼，户户有门道、人人有事做

更好让边民参与边贸，着力培养边境贸易能人。有能力的直接参与经营，带动缺乏经验的边民通过互市共同致富

喜马拉雅山中段南麓，吉隆藏布下游河谷，高山流水，寒漠肃风。西藏日喀则吉隆口岸坐落于此。吉隆口岸南与尼泊尔接壤，是传统的中尼边境贸易口岸，也是历史上与尼泊尔最大的陆路通商口岸之一。

上世纪80年代初，由于基础设施建设滞后等因素，口岸功能基本停滞，吉隆寂寥起来。如今，短短几年光景，吉隆口岸车如流水马如龙，一派繁忙。是怎样的力量，让这处古老的口岸面貌一新？

56岁的吉隆镇吉隆村村民白玛，上世纪80年代初就在镇上做小的边贸生意。“那时候大多用货物换货物，能满足温饱就行了。”白玛回忆，因为没有路、政策还没跟上，双方边民无法往来，也没有国内外游客，主要就是给当地百姓卖点小百货，挣的钱主要补贴家用而已。

坐在白玛旁边的吉普村村民巴桑频频点头，“白玛的话一点也不假。”他从兜里掏出一沓证件，高兴地说：“你看，这是我公司营业执照，2014年底申请，2015年初就出来了。”

2014年，吉隆口岸双边性口岸正式恢复通关。巴桑借着这股东风，很快成立了一家进出口贸易公司，带动120余人实现就业增收。“公司里雇用的员工全是本地群众，其中贫困户有60多户。随着政策越来越好，生意越来越红火，去年公司里半数员工实现了脱贫。”

近年来，吉隆县为更好让边民参与边贸，着力培养边境贸易能人，这其中就有白玛和巴桑。这样一来，有能力的边民直接参与经营，能够带动缺乏经验的边民通过边贸互市共同发家致富。

“现在，每天公司里最少也有60辆车，从来没想过吉隆能变得这么热闹。”巴桑说，他以前12年东拼西凑才存了不到50万元，如今公司成立仅一年，收入就有200多万元。

2017年，吉隆口岸扩大开放为国际性口岸。“总投资4250万元、建设面积1.2万平方米的国际边贸市场主体已竣工，建成后能为边民和商户提供100多个摊位。口岸已进驻商贸公司26家，报关公司7家，物流公司7家，并且不断增多，基本能满足口岸正常服务和运行需求。”吉隆口岸管委会主任达春说。

“现在吉隆80%的家庭都和边贸有关系，要么开边贸商店、工艺品店，要么开宾馆酒店、餐厅茶楼，实现了户户有门道、人人有事做、天天有收入。”巴桑坚定地说。

傍晚漫步在吉隆镇，柏油马路干净整洁，商店餐厅灯火通明。在帕巴寺小广场前，人们三三两两地聚在一起聊着天，谈着生意，道路旁成排的尼泊尔货车正在等待卸货装货，小镇的景象比记者2015年初到时更加繁荣热闹。

来自四川的王丽在镇上从事小商品批发已有12年。如今她和丈夫不仅有自己的商店，还买了小汽车和货车。“吉隆这两年发展真是快，我们这么远到这儿打工，终于富起来了，值了。”

在帮兴村卸货装货场，村民忙得不亦乐乎。“现在每天都有活干，每天都有收入，国家补贴一样也不少，我们真是赶上了好日子。”村民桑珠说。

吉隆口岸管委会副主任刘健介绍，帮兴村即将建成吉隆口岸货物查验场二期仓库（冷链物流周转仓库），并规划建设国际邮件交换站及免税店等，进一步扩大完善吉隆口岸功能，帮兴村预计年人均至少增收4万元。

近年来，在“一带一路”建设推动下，西藏自治区与尼泊尔在经贸、旅游、文化等方面的合作不断深入。吉隆口岸边境贸易规模不断扩大，口岸经济交流日益活跃，成为西藏自治区与南亚国家贸易往来的“黄金通道”。自2014年口岸正式恢复通关后，仅仅3年贸易额就从“无”到“亿”。

商贸发展促进吉隆口岸经济快速增长，同时也给当地旅游业带来机遇。近年来，游客数量逐年增长。2016年，出入境游客数量近8万，2017年超过14万，2018年预计可以突破15万。

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 02 版）

(责编：王仁宏、曹昆)