严禁以政府储备土地违规抵押融资

不得将土地储备机构名下的土地直接划转给政府平台公司、国有企业或其他企事业单位

本报北京1月15日电 （记者朱隽）为更好实施建设用地“增存挂钩”机制，加快批而未供土地处置，自然资源部近日印发通知，严禁新增以政府储备土地抵押融资行为，加快存量抵押储备土地依法解押并形成合理有效供地。

据国家土地督察情况反映，2016年1月1日至2018年上半年，违规以储备土地抵押融资涉及473宗，抵押土地面积4786.07公顷，融资金额716.18亿元。

通知强调，严禁将储备土地作为资产注入国有企业。土地储备工作只能由纳入名录管理的土地储备机构承担。未经依法供地，不得以政府会议纪要、公函等形式将政府收回、收购、征收的土地直接确定给政府平台公司或其他企事业单位，不得将土地储备机构名下的土地直接划转给政府平台公司、国有企业或其他企事业单位。

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 02 版）

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