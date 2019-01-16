本报北京1月15日电 （记者欧阳洁）中国人民银行今天公布的2018年金融统计数据显示：总体看，当前银行体系流动性合理充裕，货币信贷和社会融资规模适度增长，市场利率运行平稳。数据显示，2018年社会融资规模全年增量为19.26万亿元，比上年少3.14万亿元。2018年12月末，广义货币（M 2 ）余额182.67万亿元，同比增长8.1%，增速比上月末高0.1个百分点，与上年同期持平。全年人民币贷款增加16.17万亿元，同比多增2.64万亿元。

2018年社会融资增速回落。数据显示，2018年，社会融资规模存量增长9.8%，增速比上年低3.6个百分点。对此，人民银行调查统计司司长阮健弘分析说，从金融方面看，主要体现为银行表外资金减少，这是结构性去杠杆的结果，也与金融体系风险偏好下降有关。从实体经济方面看，主要是平台相关行业和债务压力较大的国有企业有效融资需求不足。在这个过程中，货币政策主动加强定向调控、区间调控和政策协调，人民币贷款、债券融资、贷款核销显著增加，一定程度上弥补了表外融资的收缩，实现了社融增长与实体经济增长总体匹配。

2018年，狭义货币（M 1 ）增速出现明显回落，同比增长1.5%，增速与上月末持平，比上年同期低10.3个百分点。对此，阮健弘解释说，M 1 的主体是现金和企事业单位活期存款，增速回落的原因是，一方面，近年来第三方支付工具和货币市场基金快速发展，社会对M 1 的需求持续降低。另一方面，当前房地产销售减缓和平台公司财务纪律加强，导致企事业单位活期存款少增较多。目前M 2 增长平稳，M 1 增速回落主要反映全社会流动性的结构变化，不代表流动性总量规模的变化。

数据显示，2018年12月末，人民币贷款余额136.3万亿元，同比增长13.5%，增速分别比上月末和上年同期高0.4个和0.8个百分点。全年人民币贷款增加16.17万亿元，同比多增2.64万亿元。

从企业贷款资金投向结构来看，工业中长期贷款增速高于2017年。2018年全年，工业中长期贷款新增5951亿元，同比多增2007亿元；制造业中长期贷款增势平稳，其中高技术制造业中长期贷款高位加速增长，高技术制造业中长期贷款余额同比增长33.1%，比上年同期高10.6个百分点，比同期制造业中长期贷款增速高22.6个百分点；服务业中长期贷款平稳较快增长。

2018年，金融体系对小微企业的信贷支持力度持续加大，融资成本有所下降。截至2018年末，普惠口径小微贷款余额8万亿元，同比增长18%，增速比上年高8.2个百分点。全年增加1.22万亿元，增量是上年全年的2倍。同时小微企业贷款利率有所下降。2018年12月，新发放的500万元以下小微企业贷款利率平均水平为6.16%，比上年同期低0.39个百分点。

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 10 版）

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