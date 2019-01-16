5.9万亿 全国供销系统销售总额

2018年全国供销系统实现销售总额5.9万亿元，同比增长8.7%，实现平稳较快增长

本报北京1月15日电 （记者齐志明）记者从今天在京召开的中华全国供销合作总社第六届理事会第七次全体会议上获悉：2018年全系统实现销售总额5.9万亿元，同比增长8.7%，实现平稳较快增长，同时，实现利润468亿元，资产总额1.6万亿元。

据悉，目前全系统土地托管推广到29个省份，土地托管等社会化服务规模达到1.78亿亩，“三位一体”综合合作推广到贵州、重庆等10多个省份，农村综合服务社发展到42.2万家，行政村覆盖率提高到75%。基层社总数达到3.2万家，基本实现乡镇全覆盖。2018年全系统实现电子商务销售额2998亿元，同比增长28.5%。目前，全系统共发展电商企业1571家，将10万多个基层网点改造为电商服务站，带动1000多个县、10多万种特色农产品上线销售，全系统电商销售年均增幅超过30%。

61项 河北取消省级证明事项

取消的证明事项主要包括家庭贫困证明、注册资金证明、受理或录用证明、经办人身份证明等

本报石家庄1月15日电 （记者史自强）为进一步减证便民、优化服务，河北省政府办公厅日前下发《关于公布省级证明事项取消清单的通知》，决定取消现行省政府规章设定的证明事项32项、省政府规范性文件设定的证明事项4项、省政府部门规范性文件设定的证明事项25项，共计取消61项省级证明事项。

据了解，此次取消的证明事项主要包括家庭贫困证明、注册资金证明、受理或录用证明、经办人身份证明等。这61项证明事项取消后，近20项证明事项由办理部门在部门内部进行核查或在部门间进行核查。提取住房公积金时所需的亲属关系证明和单身证明等，以申请人承诺的方式替代；再生育审批办理时，也只需当事人提供婚育状况书面承诺；补办房屋所有权证的登报声明，改为在不动产登记机构门户网站刊发遗失、灭失声明。

通知要求，对列入取消清单的证明事项，各地各部门不得以任何理由要求公民、法人和其他组织出具。

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 10 版）

(责编：王仁宏、曹昆)