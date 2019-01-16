安庆建设产业新城

安徽省安庆市高新区山口片综合开发PPP项目启动，将建成宜居宜业的现代化产业新城

本报合肥1月15日电 （记者韩俊杰）由中国化学工程集团有限公司（联合体）投资132.7亿元的安徽省安庆市高新区山口片综合开发PPP项目近日正式启动，开启了安庆市城市工业化、产业高端化、产城一体化进程。

中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长戴和根介绍，该项目采用PPP模式运作，建设期5年，合作期15年。中化工集团将发挥央企的技术、管理、资金等综合优势，打造具有资源节约、环境友好综合示范效应的民生工程、标杆工程。

项目建成后，一个以产业的智能化、高端化转型为导向，以优质的生产服务业为特色，绿色生态、高端高效、产业链完善的新型化工产业基地、宜居宜业的现代化产业新城将在安徽西南隆起，并将容纳6.8万人就业、5.6万人居住，成为安庆市经济发展新引擎，为皖江城市带崛起、安徽省高质量发展提供强大动力。

海关推进AEO互认

我国已与36个国家和地区实现“经认证的经营者”（AEO）互认

据新华社北京1月15日电 （记者刘红霞）记者今天从海关总署获悉：我国已与36个国家和地区实现“经认证的经营者”（AEO）互认，对上述国家和地区的出口值占我国出口总值约45%。

AEO制度由世界海关组织倡导，旨在通过海关对守法程度、信用状况和安全水平较高的企业进行认证，给予企业通关便利。不同国家海关之间可以通过AEO互认，给予对方符合资质的企业便利。据了解，我国AEO企业货物出口到已实施互认国家和地区时，查验率可降低60%至80%，通关时间和通关成本可降低50%以上。

海关总署表示，今年将继续积极推进与俄罗斯、伊朗、马来西亚等“一带一路”沿线国家AEO互认磋商，更大力度支持中国企业“走出去”，促进全球贸易安全便利。

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 10 版）

(责编：王仁宏、曹昆)