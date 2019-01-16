政策合力，助经济良好开局（锐财经）

中央经济工作会议精神如何在2019年贯彻落实？1月15日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家发展改革委副主任连维良、财政部部长助理许宏才、中国人民银行副行长朱鹤新介绍本部门具体举措并答记者问。2019年，各部门将做实做细各项工作，发挥合力，确保实现一季度经济发展良好开局，保持全年经济运行在合理区间。

投资，围绕“建设、改造”发力

近期，一批“补短板”的项目投资陆续获批，2019年投资走向备受关注。连维良表示，发挥好投资关键作用，重点是使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，围绕“建设、改造”两个关键词加大投资力度。

“建设”主要在五个方面：一是加强新型基础设施建设，推进人工智能、工业互联网、物联网建设，加快5G商用步伐；二是加强城乡基础设施建设，推进市政、物流基础设施建设，推进脱贫攻坚、农村基础设施建设；三是加强能源、交通、水利等重大基础设施建设；四是加强民生和公共服务项目建设力度，尤其是补上教育、医疗、健康、养老等方面的短板；五是加强生态环保和自然灾害防治能力建设。“改造”主要是加大制造业技术改造和设备更新。

同时发改委还将在投资环境、项目推进和资金保障三个方面下功夫。包括推动在全国实现工程建设项目审批时间压减一半，在全国范围内全面实施市场准入负面清单制度；争取在一季度预下达大部分中央预算内投资计划，加快开工已纳入规划的重大项目；加快发行和用好地方政府专项债券，支持在建工程及补短板重大项目建设等。

连维良表示，“发挥投资的关键作用重在形成精准投资、有效投资，坚决不搞‘大水漫灌’式的强刺激。在投资重点上突出补短板，在项目选择上突出纳入规划的项目，在投资决策上坚持发挥市场在资源配置中的决定性作用，坚持补短板、稳投资、防风险相统一。”

财政政策，更大规模减税降费

2019年积极的财政政策要加力提效，具体怎么做？

许宏才表示，“加力”是指加大减税降费力度和支出力度。减税降费要坚持普惠性减税和结构性减税相结合，清理规范地方收费项目，加大对乱收费查处和整治力度；财政支出要依据经济形势和各方面支出需求，适度扩大规模，同时较大幅度增加地方政府专项债券规模，支持重大在建项目建设和补短板。

“提效”指的是提高财政资金配置效率和使用效益。提高配置效率就是要进一步调整优化支出结构。该保的支出必须保障好，增加对脱贫攻坚、“三农”、结构调整、科技创新、生态环保、民生等领域投入；该减的支出一定要减下来，严控“三公”经费预算，一般性支出要压减5%以上，取消低效无效支出。提高使用效益，就是要将预算绩效管理贯穿预算编制执行全过程，继续盘活财政存量资金。

以减税降费来说，据介绍，通过深化增值税改革、实施个人所得税改革、出台支持小微企业发展的优惠政策、清理行政事业性收费、政府性基金和经营服务性收费等举措，2018年全年减税降费规模约1.3万亿元。2019年在此基础上还要有更大规模的减税和更为明显的降费，包括对小微企业实施普惠性税收减免；积极研究制定降低社会保险费率综合方案；清理规范收费等。

“我们相信随着减税降费政策逐步落地，将进一步激发市场主体活力，提振市场信心，促进经济实现高质量发展。”许宏才说。

货币政策，松紧适度、精准滴灌

2018年以来，中国人民银行实施稳健的货币政策，并根据形势变化采取了一系列逆周期调节措施。

“总的来看，各项政策取得了较好效果，金融对实体经济的支持力度较为稳固。”朱鹤新介绍，初步统计，2018年全年新增人民币贷款16.17万亿元，同比多增2.64万亿元，多增量是上年同期的3倍；年末贷款余额同比增长13.5%，较上年末提升0.8个百分点。前11个月，普惠口径小微贷款同比增长17.1%，小微贷款授信户数较上年末增长28%，各种利率稳中有降。

“稳健”同样是2019年货币政策的总基调，但保持稳健并不意味着一成不变。朱鹤新说，货币条件要与保持经济平稳增长及物价稳定的要求相匹配，保持松紧适度，既要总量合理，也要优化结构。

一方面，把握好总量，为实体经济提供足够的金融支持，M2和社会融资规模增速应与名义GDP增速大体匹配。同时，也不能搞“大水漫灌”，要保持宏观杠杆率基本稳定。另一方面，精准把握流动性的投向，做好定向调控和“精准滴灌”，特别是加大对民营企业、小微企业、乡村振兴、“双创”以及推动转型升级和高质量发展等领域的支持力度。

针对改善货币政策传导机制问题，朱鹤新表示，目前中国人民银行正会同有关部门加快打通环节，提高效率。一是保持流动性合理充裕；二是解决好资金成本问题，通过流动性的支持来引导资金价格下移，降低成本；三是在补充资本方面做出更好更多的安排；四是风险防范。

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