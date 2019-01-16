冒牌纪念币被“拉黑” 网上还在卖

网上在售的荣耀中华金银币假冒纪念币介绍信息

市场上一些号称“中国人民银行监制”的纪念币涉嫌虚假广告，近日，中国人民银行营业管理部（北京）发布了一则钱币类商品虚假信息预警，提醒公众注意。北京青年报记者调查发现，目前仍有一些企业和个人销售央行“点名”的“李鬼纪念币”。

背景

央行发布预警信息

1月4日，中国人民银行营业管理部（北京）发布钱币类商品虚假信息预警称，近期，营业管理部接到群众反映，一些网站和手机客户端发布广告，声称“央行首发”、“中国人民银行监制”，涉及商品包括：开国大典纪念币、大国崛起纪念币、荣耀中华金银币。这些都是虚假广告。中国人民银行从未发行过、监制过以上商品。

为此，有的群众被蒙骗，遭受了经济损失。中国人民银行营业管理部已将有关线索移交市场监督管理部门处理。

调查

假冒币仍在网上卖

北青报记者调查发现，目前仍有一些企业和个人销售央行“点名”的假冒纪念币。这些卖家声称纪念币系中国人民银行发行或授权发行，发行量有限，每人限购2套，而纪念币价格一般都比面值或发行价低。

诸多“冒牌纪念币”中，荣耀中华金银币就是其中之一。北青报记者注意到，2018年11月15日，中国人民银行发布“庆祝改革开放40周年纪念币发行公告”。公告内容包含金质纪念币和银质纪念币图案、规格、发行量、铸币单位、销售渠道及双色铜合金纪念币发行方式、防伪特征等内容。相比之下，荣耀中华纪念改革开放40周年金银投资币的发行公告则显得过于简单，仅包含纪念币简介、兑换价和发行量。

据卖家宣称，荣耀中华纪念改革开放40周年金银投资币，每套原价800元，现价600元，包含6枚直径40毫米面值100元币和1枚直径70毫米面值200元币。“由中国人民银行授权旗下的相关权威单位发行，中国钱币博物馆监制出品，上海造币厂铸造”，每套藏品均配有贵金属检测证书、出品证书、收藏证书、防伪证书、收藏票，全国限量发行2018套，每人限购2套。

卖家称自己经营多年，该套投资币具有收藏价值和升值空间，活动期间只卖600元，升值空间更大。“您如果订购的话请尽快，因为这套东西销售火爆，刚才库房反馈货不多了，可能明后天就会断货了。”同时，卖家还称，这套币不能拿到银行兑换成钱，但可以转给其他藏友。

网上还有另一款名为“《开国大典》1公斤纪念银币”的假纪念币也在售。该纪念币宣称采用国际最新浮雕压铸工艺，将开国大典、纪念中华人民共和国成立70周年标识及长城纹镶嵌在银币正面。直径10厘米，总重量1000克，每套配有收藏证书及检验报告。

北青报记者注意到，在纪念币介绍网站，买家可填写姓名、手机号、详细地址下单，付款方式为货到付款。

记者拨通销售咨询热线，工作人员宣称，此款纪念币是纯银的，“由中国人民银行联合上海造币有限公司发行、铸造”，具有收藏价值和升值空间，可自己收藏，也可以转手卖给别人。“每个人只能收藏两套，但并非每个下单的消费者都能买到，需经系统筛选通过后才能发货，大约3天后可收到纪念币，货到付款。”

释疑

涉嫌虚假广告和诈骗

对于“李鬼纪念币”的出现，北青报记者咨询了一家运营钱币收藏网站的资深专业人士顾朝辉。顾朝辉介绍，纪念币分为普通纪念币和贵金属纪念币。我国目前发行的所有普通纪念币，其面值都在十元及以下，也被称作流通纪念币，与人民币等值兑换，溢价空间不大，所以大部分假冒的纪念币往往是贵金属纪念币。而贵金属纪念币上的面值，只有象征意义，不能流通使用，具有一定收藏价值。

那么，卖家发布信息诱导消费者购买并非中国人民银行发行或监制的货币，是属于诈骗还是伪造货币？将承担什么法律责任？

对此，北京炜衡律师事务所的周浩律师称，贵金属纪念币发行单位只有中国人民银行一家，央行每年会发布发行计划。仿照真货币的图案、形状、色彩等特征非法制造假币，冒充真币的行为属于伪造货币，应当受到惩处。而如果卖家销售的“纪念币”并非由中国人民银行发布，就是不存在的纪念币，其本质上是一种商品。卖家通过网络发布关于此类“纪念币”属于虚构事实，隐瞒真相，骗取消费者，涉嫌发布虚假广告。如果卖家把这些“纪念币”卖给消费者，骗取消费者钱款的，可能涉嫌诈骗。

周浩律师称，《广告法》第38条规定：“违反本法规定，发布虚假广告，欺骗和误导消费者，使购买商品或者接受服务的消费者的合法权益受到损害的，由广告主依法承担民事责任。”根据《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

提醒

警惕“货到付款”商品

消费者购买贵金属纪念币如何辨别真伪？顾朝辉说，可通过三种方式鉴别真伪，一是参看人民银行的发行公告；二是选择正确的销售渠道，比如说中国金币总公司的网上直销平台，或者其授权的代理单位；三是可以选择经过第三方认证过的钱币。此外，消费者在购买贵金属纪念币时，要注意其发行价和贵金属材质价格的对比，比如现在黄金300元左右一克，但有些黄金纪念币价格却比金价低很多，就肯定是造假的纪念币了。

中国人民银行营业管理部提醒广大群众特别是老年消费者注意，要谨慎参与钱币收藏，提高自我保护意识，不要轻信相关广告。特别要警惕以“货到付款”方式销售的商品。发现类似虚假广告请及时向市场监督管理部门举报。营业管理部还将根据群众反映和监测情况，继续发布存在假冒人民银行名义发行、销售钱币类商品虚假信息的预警公告。

文/本报记者 李涛 戴幼卿 张月朦

统筹编辑/蒋朔

新闻链接

今年贵金属纪念币发行计划共13项66个品种

1月10日，中国人民银行公布了2019年贵金属纪念币项目发行计划，共包括13个项目，66个品种。

这13个项目分别是：2019版熊猫金银纪念币、国家外汇管理局成立40周年熊猫加字银质纪念币、2019年贺岁银质纪念币、2019吉祥文化金银纪念币、2019年中国北京世界园艺博览会贵金属纪念币、中国书法艺术（隶书）金银纪念币、中国-俄罗斯建交70周年金银纪念币、世界遗产（平遥古城）金银纪念币、第七届世界军人运动会金银纪念币、中华人民共和国成立70周年金银纪念币、南开大学建校100周年金银纪念币、2019北京国际钱币博览会银质纪念币、2020中国庚子（鼠）年金银纪念币。

(责编：岳弘彬、曹昆)