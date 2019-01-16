央企收入利润创历史最好水平

本报北京1月15日电 （记者刘志强）记者从14日—15日召开的中央企业地方国资委负责人会议获悉：2018年，我国国资监管系统企业累计实现营业收入54.8万亿元，同比增长10.3%；实现净利润2.4万亿元，同比增长12.1%。其中，中央企业累计实现营业收入29.1万亿元，同比增长10.1%，实现净利润1.2万亿元，同比增长15.7%，创历史最好水平。
2018年，各级国资委和央企按照高质量发展要求，扎实推进供给侧改革，持续提升供给质量和效率，核心业务盈利能力进一步增强。2018年，中央工业企业完成固定资产投资1.9万亿元，同比增长6.2%，增幅高于中央企业平均水平；实现净利润6212.2亿元，同比增长21.3%，高于中央企业平均增幅5.6个百分点。中央企业还深挖内部潜力，大力推进降本增效。2018年，中央工业企业成本费用增速低于收入增速0.4个百分点，百元营业收入支付的成本费用同比下降0.4元，成本费用利润率同比提高0.6个百分点。降杠杆减负债工作也取得明显成效，截至2018年底，央企平均资产负债率降至65.7%，同比下降0.6个百分点。
此外，国企改革也在2018年不断向纵深推进。一是加强和改进董事会建设，整体功能逐步增强，各省份国资委监管的一级企业90%建立了董事会。二是扎实推进改革试点和“双百行动”，示范带动作用有效发挥。三是积极推进股权多元化和混合所有制改革，国有资本功能不断扩大，中央企业积极利用股票市场、产权市场开展混改，引入社会资本约1750亿元。四是深入推进三项制度改革，激励约束机制进一步健全，员工持股试点深入推进，全国共选取了192户试点企业。五是加快解决历史遗留问题，央企职工家属区“三供一业”分离移交正式协议签订率达99.8%，分离移交工作已完成93.1%。
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