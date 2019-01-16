原标题：95后身上的标签，传递出哪些消费新趋势？

不“懒”不是95后、跨境消费总“剁”手、“种草”一代、为爱分期……

95后身上的标签，传递出哪些消费新趋势？

撸猫经济、懒人经济、跨境消费总“剁”手……这些近来兴起的消费名词被频繁应用在一个群体身上——95后。

这个更年轻、更开放、更加跟进潮流的群体，他们的消费理念和消费习惯，引人关注。

五花八门的消费标签

1月10日，《工人日报》记者在搜索引擎中输入“95后”“消费”等关键字，在前10页，至少发现了20份不同的研究这个群体的消费报告。

相关研究报告从不同领域揭示了95后的消费习惯，而五花八门的标签也随之被贴到他们身上。

天猫国际发布的《2018跨境消费新常态年轻人群洞察报告》显示，预计2020年，中国跨境消费用户超过2亿人。从年龄段来看，95后在天猫国际平台上的消费金额占比逐年提升，进口商品消费占比要明显高于其他代际。于是，95后被一些人贴上了跨境消费总“剁”手的标签。

CBNData（第一财经商业数据中心）发布的《2018生活消费趋势报告》显示，90后线上宠物商品消费的占比已经占据整体线上宠物消费的半壁江山，95后的消费更是增长明显。95后的撸猫经济效应，被人专门提出来研究了一番。

24岁以下外卖服务APP用户规模同比增长超1000万，增长贡献度为44%；95后已经成为线上即食火锅最大的购买人群；看病不出门，线上问诊APP丁香医生的用户中近三分之二是90后……相关调查数据，让不“懒”不是95后的说法流传开来。

唯品会联合艾瑞咨询发布的《种草一代·95后时尚消费报告》则直接将95后贴上“种草”（把一个事物推荐给别人，让别人也喜欢这个事物）一代的标签。该报告调查发现，41.8%的95后表示会向亲朋好友推荐好用的品牌。此外，超过30%的95后透露会转发有用的资讯和教长辈怎么使用APP。

分期乐发布的《为爱分期——Z世代分期消费行为特征报告》显示，67%的男性和39%的女性都有过为异性分期送礼物的经历，95后占比超过八成。为爱分期成了95后的又一标签。

标签背后的消费特点

针对95后身上的标签，CBNData高级数据分析师张霄认为，这些丰富多样的标签分布在不同的垂直领域，是各不相同的消费诉求，这体现了95后多元化和追求个性的消费特点。

“这些标签的背后是95后孤而不独的个性。”商务部流通产业促进中心研究员陈丽芬进一步分析说，孤在于伴随他们成长的游戏不再是丢手绢等集体游戏，而是对着屏幕切西瓜等个体游戏，这种孤使得95后消费者更加追求自我、个性；而他们的不独在于信息技术的高速发展打破了人与人交流的时空障碍，可以在更大的范围内找到实现自我认同的小圈子。

记者在细读上述有关95后的消费报告后发现，五花八门的标签尽管分属不同的垂直领域，但是从95后的购买选择来看，无论在哪个领域，高品质的产品都是95后共同的选择。

比如，分期乐的报告显示，即便是分期消费，95后的立场也很鲜明——要大牌，更要潮牌；与爷爷奶奶的粗放式养猫不同，95后在选择猫粮时会选择更利于猫消化吸收的食品；95后“懒”的一个体现则是其对于智能电器的追逐，擦窗机器人、智能音箱、扫地机器人等人工智能产品是他们生活的重要伴侣……

除了高品质，张霄表示无论是撸猫经济，还是“种草”一代，抑或是对即食火锅的追逐，都能说明95后兴趣优先、注重体验的消费特点。

陈丽芬则指出，很多95后消费者尚未走出校园，有些则是刚刚走上工作岗位，因此当前的收入能力比较有限。但是成为分期消费的主力军，甚至是为爱分期，表明该群体的消费动力和消费观念比较超前。

预判消费趋势的重要参考

根据埃森哲发布的《全球95后消费者调研中国洞察》，1995年以后出生的人口已接近全球人口的四分之一。在中国，这一群体规模已接近2.5亿，且他们的消费能力令人瞠目结舌。

张霄表示，95后是全面伴随中国互联网发展和经济转型成长起来的一代。他们的消费习惯和消费理念将成为预判消费趋势的重要参考。

在一些消费领域的专家看来，在消费升级的大趋势下，消费者的消费需求出现了很大的变化，品质化、个性化、服务化需求趋势越来越明显。而95后多元化、个性化、高品质、兴趣优先、注重体验、超前消费的消费特点恰是这种趋势的表现。

京东创新研究院高级总监崔之瑜在一场有关消费话题的公开讨论中表示，消费者对于个性化服务需求越来越大，对于品质服务要求越来越高，这是一种维度的消费升级。天虹股份（北京）公司总经理顾立群则认为，消费升级不仅体现在购物体验上，还体现在商品品质上，高性价比的商品更符合消费者的选购要求。

“无论品牌、产品或服务，都需要思考如何让95后能深度参与、共同创造，做到消费者主导。”张霄说，实际上，95后喜欢变化、乐于尝试新鲜事物的特点也反向促进了经济的持续创新与拓展。例如，95后偏好有故事、有理念、有个性、有设计感的原创品牌，带动了原创产业不断升级创新，越来越多新的原创服饰、家居、文创品牌涌现。

另外，95后对美的极致追求，带动起以颜值为切入点的商品与商业模式的迅速发展，护肤、彩妆、医美、健身等领域的产品与服务不断升级。（记者 杜鑫）

(责编：杨曦、仝宗莉)