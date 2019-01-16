原标题：三部门整顿彩票高频快开游戏：1月16日起暂停派奖活动

据民政部网站消息，为整顿彩票市场秩序，遏制部分彩票游戏派奖促销活动中出现的强度持续加大、时间恶意延长、派奖金额远超返奖以及促销引发大额非理性购彩等问题，促进彩票发行销售工作平稳有序进行，财政部、民政部、体育总局日前就加强福利彩票快开游戏和体育彩票高频游戏(以下简称高频快开游戏)派奖促销有关事项发布通知。

通知称，自2019年1月16日起，暂停开展任何形式的派奖活动。对于正在开展的派奖活动，应当及时发布调整公告，派奖周期不得超过5天，并应当于期满后立即停止，派奖活动的最后一期派奖奖金有结余的，不再继续派奖。对于已公告但尚未开展的派奖活动，应当及时发布取消公告。自2019年1月16日起，暂停开展任何形式的促销活动。

通知强调，彩票发行机构应当加强统一管理和组织协调，增强社会责任意识，认真做好本通知的实施工作，确保各项要求落实到位，切实做好宣传告知等相关工作，进一步规范高频快开游戏市场管理，维护购彩者合法权益，保持彩票市场安全运行和健康发展。

(责编：杨曦、仝宗莉)