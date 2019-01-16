“纵观全球经济发展史，再没有任何一个国家的任何一种尝试能与中国改革开放的成就比肩。”意大利经济学家、博洛尼亚大学经济学教授罗密欧·奥兰迪在接受本报记者专访时表示。作为意大利亚洲协会副主席，奥兰迪是意大利研究亚洲经济尤其是中国经济领域的权威，曾多次访问中国，对中国40年来的变化深有感触。

“中国国家发展，非常重要的是让成果惠及于民。1977年，我第一次到访大连。那时中国还比较落后，但能感受到中国正在积聚勃发的力量，非常渴望引进国外的先进技术来壮大自身；2017年，我受邀赴京参加‘一带一路’国际合作高峰论坛，中国早已发生了翻天覆地的变化，老百姓生活条件明显改善、过上了富足的好日子，中国尖端技术研究领跑全球。”

奥兰迪说，“中国改革开放创造了发展奇迹，但这个奇迹的发生并非偶然，应当归功于科学的发展政策、政府合理的宏观调控和市场有效的自我调节。”奥兰迪表示，中国走出了一条适合自己的发展道路。比如说中国在减贫事业上取得了让世人难以置信的成就，这得益于中国高瞻远瞩的政策和强有力的执行力。

“在习近平主席的领导下，中国发展之路继续显现出蓬勃的生命力。”奥兰迪谈到，作为全球第二大经济体，近年来中国经济保持中高速增长，并在吸引外国直接投资方面成绩斐然。同时，中国积极参与全球事务及多边议题，赢得了国际社会的尊重和肯定。“中国发展印证了‘开放’的重要性。中国向世界打开大门，中国市场与外国政府、企业建立起良性互动；中国积极分享自身发展成果和经验，不仅实现了自助自强，也让其他有需要的国家和群体受益。”

奥兰迪表示，中国市场开放程度越来越高，对外界的吸引力也越来越大。其一，中国政治、社会稳定，国家又在大力实施“十三五”规划，前景可待，未来可期；其二，中国基础设施不断得到加强和完善，拥有世界上里程最长的高速铁路网络，还有全球重要的集装箱港口，为贸易往来创造了良好条件。在意大利和其他欧洲国家，中国制造的电子产品随处可见，中国企业与当地企业的合作也日益深化。“我看好中国的发展，中国是大国也是个充满机遇的大市场。”

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 03 版）

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